Europa vota

Todos los votantes de los 27 Estados miembros de la UE estamos llamados a votar del 6 al 9 de junio de 2024 para renovar ... el Parlamento de la UE. Esta parece ser una gran oportunidad para un debate democrático a escala de nuestro continente sobre las principales cuestiones que se abordan a escala europea. Bueno, en verdad este no será el caso. Sin forzar la paradoja, la votación solo será europea de nombre. De hecho, los votantes no votarán por partidos europeos sino por los grupos habituales que estructuran su vida política nacional. Además, la mayoría de las veces no saben a qué grupo del Parlamento de Estrasburgo pertenecen y, lo que es aún más grave, no les preocupa. De hecho, no será la ocasión de una reunión europea sino una prueba a gran escala de la Unión.

Para muchos votantes españoles, Europa es una noción un tanto vaga, un fenómeno que sabemos que existe, lo cual es importante, pero cuyo funcionamiento apenas entendemos, los objetivos parecen tan alejados de nuestra vida cotidiana que, sin embargo, configuran cada vez más. De hecho, si el ciudadano medio comprende en general el papel de un diputado en el Congreso de los Diputados, este es mucho menos el caso del diputado europeo. Las instituciones que nos dirigen tienen una estrategia rentista, viviendo de la redistribución interna, que gestionan con beneficio, y que tienen crecimiento a través de una estrategia externa, y los conflictos no importan. Inmediatamente vemos que sus intereses categóricos y sus estrategias no coinciden con el interés general y de las poblaciones. Me temo que el trabajo de los periodistas es muy insuficiente, ya que cuando comentan los debates, su única referencia es la política interior, nunca la política europea que, sin embargo, existe. Se excusan diciendo «los españoles piensan que...» o «esto es lo que los españoles entienden...», pero no proporcionar cualquier información sobre los debates que tienen lugar en el Parlamento Europeo, que tal vez permita a los ciudadanos españoles comprender los problemas y formarse una opinión. Tomar a los españoles como personas ignorantes e incapaces de comprender, los infantilizamos. He observado que nuestros sindicalistas siguen estancados en España con razonamientos arcaicos y respuestas ideológicas que no se atreverían a adoptar a nivel europeo por miedo a desacreditarse. Añadiré que nuestros debates españoles son muy pequeños y mezquinos cuando la guerra, la verdadera, está a nuestras puertas. Es una pena este desconocimiento de la institución europea. Sería sumamente beneficioso que esto fuera parte de la educación nacional, ya que los estudiantes están a punto de ser votantes. Ante las turbulencias que rodean el funcionamiento de la UE y el cuestionamiento de su responsabilidad en muchos ámbitos –a menudo bien fundados–, espero que dispongamos de buena información, lo más objetiva posible, sobre esta estructura que concierne a nuestro futuro.

Cartas a la directora