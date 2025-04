Acuerdo en la UE para regular la IA

Comenta Compartir

La UE ha llegado a un acuerdo para regular la IA. Este acuerdo es «histórico», pero para mí es político. Esta implementación promete ser extraordinariamente ... complicada. ¿Este acuerdo será tan efectivo como la COP21? La IA está creciendo y, antes de su desarrollo, no hay nada mejor que regularla y, por tanto, cortarla de raíz. Haríamos mejor en trabajar en el desarrollo de la IA, legislar es fácil en comparación con eso. «Nombrar mal un objeto es aumentar la desgracia de este mundo» (Albert Camus inspirado en Descartes). La inteligencia no puede ser «artificial». Solo puede simularse utilizando algoritmos más o menos apropiados. Sería mejor si primero llegara a un acuerdo para regular su propia inteligencia, si es que realmente la tiene. La UE es solo un confeti que pretende regular la IA, mientras que la IA es transfronteriza, y luego nos sorprende nuestra degradación. Tenemos que encontrar un papel en la historia. Cuando eres un inútil hay que saber hacer gala de ingenio para hacerte indispensable. Entonces regulamos, gravamos, multamos, creamos puestos para cumplir estas funciones. Ser útil no significa tener un papel real en lo que hace la otra persona y viceversa. Tomemos el ejemplo del panadero, del productor de trigo y del molinero: el panadero se alimenta con su mejor pan y se lo da al granjero y al molinero, quienes habrán producido y molido su mejor trigo y su mejor harina. Los tres se mantienen unidos por la utilidad que cada uno tiene para los demás. De hecho, si el agricultor produce trigo industrial de baja calidad nutricional, comerá pan de igual mala calidad. Por lo tanto, le interesará producir trigo de excelente calidad. Así mismo el panadero producirá un pan excelente ya que se alimenta de él y no le conviene alimentar mal a quien lo mantiene con vida. Cada uno vive del excelente trabajo de los demás, al que se asocia el del albañil, el del criador de animales de tiro, necesarios para la producción de leche, etc. Pero ahora el banquero les explicará que puede financiar herramientas que les permitan producir más y vender su producción a otros, mientras que hasta ahora todo estaba regulado de forma gratuita. ¡Detecta al intruso! En fin, otro avance tecnológico que se producirá sin la UE, gracias a nuestros tecnócratas no seremos actores de la IA, pero mantendremos nuestra posición de liderazgo en la no inteligencia aplicada. «La burocracia provoca la muerte de toda acción». (Albert Einstein). Como la UE no está innovando en IA, esto no es un problema. Estados Unidos innova, China produce, la UE legisla.

