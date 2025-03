Comenta Compartir

Estamos en el año de Nebrija y no hay otra cosa. En 2009 se cumplió el centenario del nacimiento de Juan de Valdés, efeméride que ... pasó sin pena ni gloria. Autor del 'Diálogo de la Lengua' que, con su teoría antinormativista, se acerca a la linguística del siglo XX, pero no es autor de esa frase lapidaria: «Siempre fueron las letras compañeras de las armas», que era animar a la monarquía a seguir con la Conquista de América y a los aborígenes a dejar el quechua o el aimará para apuntarse al español. No me desvío. Se cumplen 80 años de la muerte de Miguel Hernández. Despreciado por García Lorca, quizá porque no era el gentleman exquisito a que aspiraba la Generación del 27. No podía ser autor de una lírica deshumanizada, ni compartía las marcas generacionales, para empezar era bastante más joven. Autor de una poesía social que a García Lorca le cogía muy lejos y si él estuvo, junto con Alberti, en la faceta neopopularista, andaluza, de la generación, Miguel Hernández era popular, no popularista, por nacimiento. Sin llegar a la perfección surrealista de 'Poeta en Nueva York', de García Lorca, mezcló un surrealismo templado con la métrica tradicional en las octavas reales de 'Perito en lunas' que tuve la suerte de analizar con Ricardo Senabre. El retrato a lápiz de Buero Vallejo lo inmortalizó, en la cárcel donde cumplía condena por ser del bando republicano. El dramaturgo coincidió con mi padre, del que había sido compañero en el instituto de Guadalajara, en el entierro de Vicente Aleixandre, primo y padrino de mi padre. Los dos habían combatido en bandos contrarios y llevaban muchos años sin verse. Hablaron como si el tiempo no hubiera pasado, de muchas cosas; la Guerra Civil no tocaba ese día.

