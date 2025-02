El tandem PP-Vox

Comenta Compartir

Recientemente Borja Sémper sentenció: «Creo que lo mejor para mi país es que Vox no esté en el futuro Gobierno de España». Entonces, si como ... la mayoría de encuestas señalan Feijóo solo podría gobernar con Vox, ¿España no tendrá lo mejor? Es una pregunta retórica. Ya lo hemos constatado. En varias ciudades se han firmado acuerdos –Gijón, Valladolid, Palma, Elche...– para eliminar los carriles bici y que los coches, contaminantes y ruidosos, puedan monopolizar el espacio público, y también han puesto en marcha la inquisición en cine y teatro –Lope de Vega, Virginia Woolf, Lightyear–... de momento. Pero el PP se ufana de no pactar a cualquier precio; ¿luego la involución de libertades y derechos acordado en Valencia, Extremadura y 150 ayuntamientos es el pago correcto? Y no me digan que la izquierda pacta con quien quiere. No vale compararlo con acuerdos ocasionales con Bildu o ERC. En realidad, Europa no está preocupada por ello; pero sí observa estupefacta el blanqueamiento de Vox, por no respetar los derechos humanos unido a su visceral negacionismo, y la radical deriva del PP.

Temas

Cartas a la directora