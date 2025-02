¿Hasta dónde quiere llegar, señor Feijóo?

Comenta Compartir

Feijóo lleva demasiado tiempo alterado. Por eso no es raro tanto desatino; pero no tiene disculpa. Primero barbaridades, después que el Congreso carece de legitimidad, ... y ahora que no tenemos Constitución. Debe sosegarse. Si yo perteneciera a la carcunda cavernaria y cada mañana me despertara acongojado pensando si finalmente se habrá roto España, o si las siete plagas de Egipto –que vaticinan desde hace lustros cuando gobierna la izquierda– habrán caído sobre los españoles, y me creyera sus mentiras y las de todos sus acólitos –Ayuso, Tellado…, me plantearía hacerme con un arsenal para «defender la patria». ¡Basta ya, trumpista Feijóo! No cuestione instituciones y democracia. Es un juego muy peligroso que España no se merece. Pida perdón y márchese ya.

Cartas a la directora