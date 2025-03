Oposición miserable y derechos humanos

Comenta Compartir

Hace poco el PP tumbó, junto con Vox y Junts –partidos xenófobos– la reforma de la Ley de Extranjería para dar respuesta al fenómeno de ... la inmigración y echar una mano a Canarias y Ceuta, gobernadas por el PP y que a finales de junio querían esta reforma, hasta que Canarias cambió de opinión conminada por Génova. Sin dicha reforma, son las autonomías –la mayoría gobernadas por el PP– las que deciden si solidariamente acogen a niños migrantes en su territorio y a cuántos. Y como muchos líderes del PP, entre ellos Alberto Núñez Feijóo, abrazan el miserable discurso del odio racista de Vox –«Tenemos derecho a salir a la calle con seguridad» y «que no nos ocupen las casas», dice Feijóo– que equipara inmigración y delincuencia para pescar votos en el caladero de la derecha extrema, el asunto se quedó sin resolver. Es de miserables exigir ahora una solución. Basta ya de ambigüedades: el PP, partido clasista, no puede tener dos criterios para lograr un indecente rédito electoral con el sufrimiento de seres humanos. O se es racista o se está del lado de los derechos humanos. No hay más. Y si queda alguien contrario al racismo dentro del PP –según Cuca Gamarra no, pues «todos pensamos como Albiol»–, que conminen a Feijóo a recular.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión