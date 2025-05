Mónica Oltra: una vez más la injusticia

Comenta Compartir

Cuando por ética, esa que la derecha carece, en 2022 Mónica Oltra dimitió ya lo advirtió: «Esto pasará a la historia de la infamia política, ... jurídica y mediática». El juez, dos años después, no ha encontrado «un solo indicio de que se dictaran instrucciones u órdenes para ocultar los hechos». Mónica Oltra, azote del corrupto PP valenciano, fue sometida sin ningún indicio a un linchamiento moral público por la caverna más reaccionaria política, mediática y judicial, que la consideró un objetivo más –ya ocurrió con Victoria Rosell, Alberto Rodríguez, Podemos…– para obtener el poder. El daño está hecho y es imposible repararlo. Tanto, que tuvo consecuencias electorales. Al archivo de la causa deberían dedicarle las mismas portadas, titulares y tiempo de tertulias que en su día a la ignominia. ¿Pedirán perdón? Es retórica pura, claro que no. Jamás lo hacen. La justicia no actuó igual con un tal «M. Rajoy», del que jamás se supo quién era. Así, lenta y sesgada, la justicia no es justicia.

