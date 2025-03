Feijóo: ¡Firme, ar!

Comenta Compartir

Y no lo digo yo. Lo dice Isabel Díaz Ayuso. Ante el anuncio de Puigdemont de desvelar las conversaciones para investir a Feijóo, 16 medios ... de comunicación, de diferentes líneas editoriales, fueron convocados por un alto cargo del PP –¿Feijóo?– a una reunión para esclarecerlo. Allí se reconoció que habían estudiado la amnistía durante 24 horas –si es tan inmoral como nos han vendido, ¿había algo que estudiar?–, y que la descartaron por inconstitucional. Que se propuso un indulto condicionado para buscar «la reconciliación». Asimismo, confesó que sería muy difícil condenar a Puigdemont por terrorismo –algo que el PP no para de repetir–. Ante el desconcierto creado en sus propias filas, Feijóo sostuvo que «no se da ninguna condición para indultos», dando a entender que si las hubiera sí habría indulto; y cuando Ayuso afirmó «que indultos de ninguna de las maneras» y acusó a la prensa de malinterpretar la reunión y montar una «campaña orquestada» al servicio del Gobierno narrando «secretos de Estado» –o sea, que 16 medios se han puesto de acuerdo en conspirar contra el PP y el PP no convocó ninguna reunión–, Feijóo, acobardado, ha vuelto a desmentirse a sí mismo para proclamar «que indultos nunca». También se confirmó que ERC recibió una llamada para pactar –el PP dijo en agosto que reuniría con todos excepto Bildu–; pero ahora lo niega. ¡Hipócritas!

Cartas a la directora