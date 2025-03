Comenta Compartir

¡Que gobierne la lista más votada!, repiten una y otra vez. Falacias y enredos. Sostengo que Feijóo tiene gravísimas carencias y confunde lista con ... partido, lo cual no es más que una maniobra de confusión, pues España es una democracia parlamentaria y no presidencialista. E insisto, no son lapsus. Cuando se tienen tantos, son gravísimas lagunas.

De acuerdo, señor Feijóo. En España se presentan, si así lo estiman los partidos, 52 listas por cada formación política, una por cada provincia más dos de las ciudades autónomas. Teniendo esto en cuenta, y con diferencia, la lista más votada ha sido la del PSOE, que en Barcelona obtuvo 946.055 votos. En Madrid, el PP, contó solo con 720.388 apoyos. Pues eso, ¡que gobierne la lista más votada! o cállense de una vez.

Cartas a la directora