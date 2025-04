España en libertad: 50 años sin Franco

Comenta Compartir

En las redes sociales, y para consumo de jóvenes que no la vivieron, se está produciendo una idealización romántica de la criminal dictadura franquista y ... de su tirano el golpista Franco. Y como sin verdad –y decenas de miles de ejecutados aún en las cunetas– no hay concordia ni justicia, para que el revisionismo del fratricida, sanguinario y corrupto Franco no pueda repetirse, hay que crear una comisión de la verdad, como han hecho tantos países, para analizar los antecedentes, el golpe de Estado, la tenebrosa guerra, la oscura posguerra, la represiva y perversa dictadura, y la transición. Así en los libros escolares habría un relato común, sin absurdos y vergonzantes revisionismos derechistas que fomenten el odio y la tendenciosa y mendaz propaganda ultra de endulzado y reescritura de la etapa más tenebrosa de nuestra historia. Y al igual que Alemania prohíbe la producción, distribución, exhibición y glorificación del nazismo, España debería hacer lo mismo con el franquismo.

Y por eso, ante el ascenso del fascismo y el blanqueo del franquismo –PP incluido, con una enajenada Isabel Díaz Ayuso atacando el proyecto de conmemoración de 'España 50 años en libertad', el revisionista José Luis Martínez Almeida cambiando de nombre la avenida de la Memoria por la Concordia y en Cantabria cargándose la ley de Memoria–, la democracia y la libertad necesitan un recordatorio de la criminal realidad franquista. Y la conmemoración de los 50 años sin dictador será una buena ocasión para la pedagogía. Algo que todo demócrata –de cualquier signo– siempre aprobará.

Cartas a la directora