¿Kafkiano o vergeliano?

Cuando la Plataforma en Auxilio del Hospital Comarcal de Llerena habla de desmantelamiento no lo dice falto de razones. He aquí otro agravio con este ... centro.

En él se ubica la Unidad de Psiquiatría del Área, motivo por el cual desde el SES quieren implantar la Terapia Electroconvulsiva cuyo procedimiento se lleva a cabo en los quirófanos. Del abordaje antes de entrar en quirófano y los cuidados posteriores se encarga el personal de enfermería de esta Unidad. Pero cual es mi sorpresa cuando la formación se realizará en un hospital donde no se encuentra esta especialidad; es decir, Zafra. ¿Por qué esta discriminación con nuestro hospital? Si les fuese posible aplicarían esta terapia en los quirófanos de Zafra y, luego, recién salido el paciente de la anestesia y todavía convaleciente, lo trasladarían en una ambulancia a Llerena a pesar del riesgo que supone esos 42 kilómetros del indignante pasillo.

No se lleven las manos a la cabeza. Esto viene sucediendo en muchas otras especialidades. Que se lo digan a los pacientes ingresados que precisan de una colonoscopia y deben soportar 84 kilómetros recluidos en una ambulancia. Y saben que no digo ni barbaridades ni mentiras. No ando metido en política. Parecen estos casos kafkianos (por no decir vergelianos, propio del consejero Vergeles).

Me privaré de la formación que preciso para el ejercicio de mi profesión porque el hospital de Llerena no es lugar de docencia. Y luego quieren los políticos que no hablemos de DESMANTELAMIENTO.