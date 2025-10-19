HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Nos lo tomamos a pecho: la verdad del cáncer de mama

Miguel ángel Mendiano

Asociación Española Contra El Cáncer

Domingo, 19 de octubre 2025, 02:00

La vida se detiene cuando en una consulta médica se pronuncian esas palabras que parecen frenar el tiempo: «Tiene cáncer de mama». En ese instante ... todo se transforma, la rutina diaria se interrumpe y se abre un camino marcado por la incertidumbre, el miedo y la necesidad de encontrar respuestas. El cáncer de mama es el tumor más frecuente entre las mujeres en todo el mundo, aunque también afecta a los hombres, en torno a un 1% de los casos. En Extremadura se detectaron 796 nuevos casos solo en el pasado año. Se trata, además, del tumor más diagnosticado en la población general menor de 50 años: solo en nuestra región se contabilizaron 173 nuevos casos en este grupo de edad.

