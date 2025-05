Fumar no puede ser una moda entre los jóvenes

Cada 31 de mayo conmemoramos el Día Mundial Sin Tabaco, una fecha clave para reflexionar sobre uno de los problemas de salud pública más graves ... de nuestro tiempo. El tabaquismo no solo es la primera causa de muerte evitable en el mundo, sino el responsable directo de más de 63.000 muertes anuales en nuestro país. Se relaciona con más de 16 tipos de cáncer y, si lográramos erradicar su consumo, podríamos prevenir hasta un 30% de los casos de esta enfermedad. En Extremadura la situación es preocupante, ya que encabeza el ranking nacional de jóvenes fumadores: un 20% de los jóvenes entre 15 y 24 años fuma a diario, muy por encima de la media nacional, situada en el 15%. Eso se traduce en más de 21.700 jóvenes fumadores habituales, a los que debemos sumar otros 3.400 que lo hacen de forma ocasional. Es decir, casi 25.000 jóvenes extremeños conviven con un hábito que podría marcar su salud para siempre.

El 80% de los casos de tabaquismo se inicia antes de los 18 años. El tabaco y sus nuevas formas –como los cigarrillos electrónicos y los dispositivos de vapeo– han encontrado en los adolescentes su terreno más fértil. La edad media de inicio sigue siendo alarmantemente baja: 14 años.

La industria lo sabe. Y por eso ha desplegado su maquinaria de marketing para estar allí donde están los jóvenes: en las redes sociales, los festivales de música, los entornos culturales, incluso en promociones con descuentos y sorteos. A través de influencers, creadores de contenido y estrategias disfrazadas de modernidad, logran colarse en la vida cotidiana de nuestros adolescentes con una promesa peligrosa: la de que fumar es 'cool', moderno, sofisticado. Pero detrás de esa apariencia hay una realidad. Los nuevos dispositivos de nicotina no son inofensivos. No ayudan a dejar de fumar, como a veces se pretende hacer creer. Al contrario, refuerzan la dependencia y constituyen, según la propia OMS, una puerta de entrada directa al consumo de tabaco convencional. Los menores que consumen estos productos tienen hasta tres veces más probabilidades de convertirse en fumadores habituales en el futuro. Y eso no es casualidad, sino resultado de una estrategia calculada: si captas a un consumidor joven, lo tienes para toda la vida. Por eso, desde la Asociación Española Contra el Cáncer hemos lanzado este año la campaña 'Real Fest', una iniciativa simbólica pero contundente para denunciar esta realidad. Hemos creado un simulacro de festival de música, con carteles que imitan los códigos visuales de los grandes eventos culturales, pero en lugar de artistas, los protagonistas son las enfermedades que provoca el consumo de tabaco: 'Cáncer de pulmón', 'Infarto agudo de miocardio', 'Daño cerebral', 'Disfunción eréctil', 'Trombosis venosa profunda'. Porque esos son' los efectos secundarios de normalizar el tabaco en el ocio juvenil.

Queremos que esta campaña sacuda conciencias. Que nos haga mirar con otros ojos los conciertos, festivales y exposiciones que se celebran bajo el paraguas del patrocinio de marcas de vapeadores o tabaco calentado. En 2023, cuatro de los festivales más multitudinarios del país –Mad Cool, Primavera Sound, Sonorama y Sónar– contaron con patrocinadores de estos productos. Es una práctica que debería estar prohibida, pero que encuentra fisuras legales para seguir operando. Y lo hace porque funciona: un 75% de los españoles acude al menos a un evento musical al año, y más de la mitad elige los festivales como su formato favorito.

En Extremadura no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Hemos pedido a las administraciones públicas que actualicen el Plan de Adicciones y que sean más activas en la pedagogía con respecto al tabaquismo. Proteger la salud de nuestros jóvenes pasa por blindar sus espacios de ocio frente a estos intereses comerciales. También lo estamos haciendo con iniciativas como el 'Proyecto Zero', en el que jóvenes de toda España –entre ellos, una representante extremeña– lideran acciones para promover hábitos de vida saludable y que presentamos hace unas semanas en un instituto de Cáceres. O con los cursos gratuitos de deshabituación tabáquica y la implantación de 'Espacios sin humo' en distintas localidades de nuestra región.

El tabaco está presente en las redes sociales a través de 'influencers', a menudo sin control ni sanciones. Entre 2018 y 2023, más de 13 millones de jóvenes vieron publicaciones que incluían productos de tabaco o vapeo. Es urgente que las autoridades reguladoras actúen también en este ámbito, adaptando las leyes a la nueva realidad digital.

No podemos permitir que el tabaquismo, bajo nuevas formas, vuelva a conquistar a las nuevas generaciones. No podemos tolerar que fumar vuelva a ser visto como una moda. Es hora de actuar con decisión. Por nuestra juventud. Por su salud. Por su futuro.