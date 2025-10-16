Pablo Guerrero, un padre, un maestro, un amigo

Conocí a Pablo en 1971, gracias a nuestro querido y común amigo José Ramón San Juan, periodista, escritor y cantautor cántabro. Estuvimos los tres en ... el piso que Pablo compartía con sus hermanos, en Moratalaz.

Tras unas breves palabras de salutación, le pedimos que sacara la guitarra. Nos cantó 'A cántaros'. Aún no la había grabado. Fue una tarde mágica: la canción nos atravesó el alma, y José Ramón y yo le dijimos que sería un éxito rotundo. Pablo respondió con uno de sus silencios elocuentes y una sonrisa que parecía desprender un ojalá más una certeza.

Antes de eso, ya había dejado huella con canciones como 'Por una calle de Cáceres', 'Hombres que se mueren sin haber visto la mar' o 'Junto al Guadiana'. En 1969, con 'Amapolas y espigas', obtuvo el premio a la mejor letra y el segundo puesto en el Festival de Benidorm. Prometió visitarme el verano próximo en mi pueblo, Casas de Miravete, y cumplió su palabra. Nunca olvidaré cómo disfrutamos con el cabrito al ajillo que nos preparó mi madre. Junto a mi amigo Pedro Cordero, cerca de la fuente que citó Pascual Madoz por su agua exquisita, compartimos canciones espléndidas junto a palabras con acordes de aprendices. Pablo, con su hablar pausado y su fino humor, nos enseñó que la música también puede ser una forma de mirar al mundo con ternura. En 1972, el sello 'Acción', dirigido por Manolo Díaz, publicó su primer LP, 'A cántaros', que lo situó definitivamente entre los grandes cantautores del momento. Años después, en 1975, deslumbró en el Olympia de París, (disco que produjo Gonzalo García Pelayo), y poco tiempo después, en un inolvidable concierto en Cáceres. Gracias a la coordinación de Jeremías Clemente Simón, ese mismo año actuamos en el teatro de la casa sindical junto a Luis Pastor, celebrando la llegada de Radio Nacional de España a Extremadura. Franco acababa de morir, y aquellos recitales fueron como un soplo de libertad y esperanza.

En 1976, nos reencontramos en Barcelona, en Montjuic, ante un público multitudinario que lo adoraba, y meses más tarde en L'Hospitalet, en un concierto íntimo, lleno de emoción al calibrar nuestra compartida distancia con nuestra tierra. También coincidimos en el año de nuestros matrimonios, 1976, y en el nacimiento de su hijo Juan y el mío David, 1978, como si la vida planeara cruzar nuestros caminos.

Recuerdo especialmente, ya en Móstoles, una tarde de 1988, cuando fuimos juntos a comprar su nuevo disco, 'El hombre que vendió el desierto', producido por Suso Sáiz, a un gran almacén cercano a la Puerta del Sol. Yo, orgulloso de acompañarle, me dirigí a la dependienta, pero él, tímido como siempre, se escondió para no ser reconocido. Así era Pablo: un gigante con alma humilde. Después, entre risas y cafés, pusimos al día nuestras vivencias. En los veranos siguientes volvimos a vernos en conciertos por tierras extremeñas: en Torrejón el Rubio, por ejemplo, donde su voz llenó la plaza de emoción. Años más tarde, en 1996, José María Díez organizó en Herrera del Duque un homenaje titulado 'Veinte años después, Pablo con sus amigos'. Allí, en la plaza de toros, estaban Luis Eduardo Aute, José Antonio Labordeta, Quintín Cabrera, Jorge Drexler, Luis Pastor y el grupo Pueblo. Yo también participé, recordando que en mi primer disco, en 1992, puse música a su poema 'Vacío'. La plaza rebosaba gente, afecto y memoria viva.

Nos encontramos de nuevo en 1998, en el Teatro López de Ayala de Badajoz, cuando presentó 'Toda la vida es ahora'. Al vernos en el camerino, me regaló una frase que aún guardo como un tesoro: «Miguel Ángel, qué alegría me das con tu fidelidad». Así era él: palabras justas, profundas, que quedaban latiendo mucho tiempo después. En 2001, cuando publiqué mi disco 'Vida', me escribió un texto a modo de presentación en la contraportada. Fue un regalo inmenso, un gesto que aún ilumina mis recuerdos. Más tarde, coincidimos en la Feria del Libro de Mérida, donde presentó uno de sus poemarios junto a Abel Hernández. En la foto de aquel día también aparece Charo, su compañera discreta y luminosa. En 2017, en Cáceres, recibió la Encina de Plata en el Gran Teatro, dentro del festival Cantautaria que organiza anualmente Paco de Borja Gutiérrez. Y en Montánchez con la coordinación de Pepe Cercas, nos regaló versos y cercanía, escuchando con mucha atención cuando me tocó cantar y sumándose al final, con todos los presentes, en 'A cántaros'. Fue una noche cálida y reconfortante.

Tras la pandemia, publicó su último disco, 'Y volvimos a abrazarnos'. En abril de 2022 vino a Mérida, al Palacio de Congresos, acompañado por su inseparable Luis Mendo. Después del concierto –con el aforo completo y los corazones rebosantes de contento– cenamos juntos en el bar Morales con la complicidad de Manuel Cañada. Pablo y Manuel seguían planeando un libro que pronto verá la luz: un diálogo entre la minuciosidad de Manuel y la profundidad de Pablo. Estoy seguro de que será una obra única, un legado que resonará en quienes amamos su palabra. No se lo pierdan.

Hay más proyectos sobre la vida y la obra de Pablo Guerrero pero como sospechamos de agoreros y pitonisas, mejor no contarlos para que sucedan.

Hoy, que Pablo ya no está físicamente entre nosotros, su presencia sigue intacta. Fue –y seguirá siendo– un padre, un maestro y un amigo.

Padre, porque nos guió y nos inspiró.

Maestro, porque su poesía y su música permanecerán eternas, habitando los corazones sensibles.

Amigo, porque su ternura y su inteligencia nos acompañarán siempre, como una canción que nunca se apaga.

¡Pablo, vuela alto, querido amigo!

Nosotros seguiremos aquí, a pie de tierra, con tu voz en el alma y tu obra en el corazón, para entregarla, como un regalo de amor y belleza, a quienes vengan después.

Con cariño y gratitud, de parte de quienes seguimos creyendo que 'tiene que llover, a cántaros'.