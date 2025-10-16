HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 15 de octubre, en Extremadura?

Pablo Guerrero, un padre, un maestro, un amigo

Miguel Ángel Gómez Naharro

Cantautor

Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Conocí a Pablo en 1971, gracias a nuestro querido y común amigo José Ramón San Juan, periodista, escritor y cantautor cántabro. Estuvimos los tres en ... el piso que Pablo compartía con sus hermanos, en Moratalaz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer muere tras ser atropellada por su pareja en La Codosera
  2. 2 Qué es el trastorno disociativo, la enfermedad mental que ha obligado a Morante de la Puebla a retirarse
  3. 3 Un accidente con dos camiones condiciona el tráfico en la N-432 a la altura de Azuaga
  4. 4 Dos ladrones roban 10.000 euros en un restaurante de Badajoz tras reventar varias máquinas con un hacha
  5. 5 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  6. 6 La empresaria de 25 años Nerea Pérez representará a Badajoz en Miss Mundo España
  7. 7 Tres heridos en un choque por alcance en la EX-310 cerca de Valverde de Leganés
  8. 8 La hipótesis del atropello apunta a una discusión previa entre el detenido y el hermano de la víctima
  9. 9 Detenidos dos vecinos de Plasencia tras huir por la A-66 en un vehículo robado con un arma
  10. 10 Toñi Monjo, la extremeña que ha vuelto a caminar a los 47 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Pablo Guerrero, un padre, un maestro, un amigo

Pablo Guerrero, un padre, un maestro, un amigo