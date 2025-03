8M: un compromiso con la igualdad real

Se cumplen 50 años desde que la ONU instauró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. De todas las mujeres. Una ... efeméride que debe servirnos para reconocer los avances que se han producido en este tiempo y ser conscientes de los retos que aún nos restan por abordar en el camino hacia la igualdad real y efectiva.

Han sido décadas de esfuerzo para luchar contra toda forma de discriminación hacia las mujeres, promover su empoderamiento y conseguir su plena participación en la sociedad y, sin embargo, todavía queda mucho trabajo por delante, muchas metas que alcanzar. Las desigualdades entre mujeres y hombres persisten y han evolucionado adaptándose a los nuevos tiempos, a los nuevos contextos y a las nuevas circunstancias.

La historia del 8M nos enseña que la lucha por la igualdad no ha sido fácil. Cada derecho conquistado es fruto del esfuerzo colectivo de las organizaciones feministas y de la valentía de la mitad de la población del mundo: las mujeres.

Gracias a las políticas impulsadas en los últimos años por gobiernos socialistas, la brecha salarial se ha reducido y el salario mínimo interprofesional ha aumentado significativamente, beneficiando a muchas mujeres que durante demasiado tiempo han ocupado los empleos más precarios. Pero la igualdad no se mide solo en términos económicos. Hay que seguir avanzando en las políticas que promuevan la corresponsabilidad. La ampliación del permiso de maternidad y paternidad, por ejemplo, es un paso fundamental hacia la igualdad real en el hogar. La sociedad debe dejar de ver los cuidados como un «trabajo de mujeres» y asumir que deben ser una responsabilidad compartida, un trabajo conjunto. Por eso, los socialistas aspiramos a la construcción de un gran pacto por la corresponsabilidad.

Promover la igualdad de género a todos los niveles significa, además, garantizar la presencia de mujeres en los espacios de poder del sector público, de las grandes empresas, de las sociedades cotizadas o de los colegios profesionales.

Nuestro compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres es firme y abarca todos los ámbitos de la vida pública y privada. Por eso, seguiremos defendiendo que el cuerpo de las mujeres y su maternidad sean libremente elegidos por ellas mismas.

Somos plenamente conscientes de que lo que hagamos hoy será crucial para avanzar hacia el futuro. No podemos dejar de lado la educación, el arma más poderosa para transformar la sociedad. Desde pequeños, debemos enseñar los valores de la igualdad, el respeto y la tolerancia. Los centros educativos no pueden ser espacios neutros, sino el lugar en el que se construyan las bases de lo que seremos como sociedad.

Extremadura vuelve este 8 de marzo a celebrar una jornada de reivindicación y memoria, pero también de compromiso. Porque la igualdad de género no se practica con gestos simbólicos, sino con un cometido diario que exige políticas reales y acción decidida. Un gobierno presidido por una mujer no es un gobierno feminista. Ser feminista es trabajar para que las mujeres tengan más oportunidades, mejores condiciones laborales y mayor seguridad en su día a día. Y en nuestra región, las cifras nos recuerdan que aún hay mucho trabajo por delante.

Hace unos días, se conoció el informe 'Radiografía del paro de larga duración en Extremadura', que arrojaba datos tremendamente preocupantes: el 44,5% de las personas paradas de Extremadura llevan más de un año registradas en las listas de paro del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe). En concreto, son 31.222 personas paradas de larga duración. Dos de cada tres, el 67,8%, son mujeres, el 73,7% tienen más de 45 años y el 60% no percibe ninguna prestación por desempleo. El paro de larga duración tiene rostro y nombre de mujer, mayor de 45 años y sin acceso a prestaciones. Esta es la realidad de muchas extremeñas: un presente de incertidumbre y un futuro que no ofrece garantías suficientes.

En unos tiempos en los que la ultraderecha avanza con discursos machistas que niegan la violencia de género y desprecian los derechos conquistados con negacionismo, hay quienes prefieren sostener su estabilidad política con su apoyo. Se han hecho concesiones, se han bajado banderas y se ha mirado hacia otro lado en cuestiones fundamentales. Pero la igualdad no puede ser una moneda de cambio ni una cesión estratégica. Es un compromiso inquebrantable con la justicia y la dignidad.

Este 8 de marzo, volvemos a reivindicar que el feminismo es compromiso, acción y responsabilidad. Que no basta con discursos bienintencionados, ni con gestos vacíos. Una sociedad más justa y equitativa no lo es solo en beneficio de las mujeres, sino para toda la comunidad. La igualdad no es una concesión, es un derecho y este camino para alcanzarla no se puede recorrer en solitario.

En Extremadura, nuestro compromiso es trabajar por un futuro donde todas las mujeres tengan las mismas oportunidades, sin importar su edad, su situación laboral o su condición social. Donde la voz de cada una cuente y donde nadie se quede atrás.

Porque la igualdad no es un sueño inalcanzable, sino una meta por la que debemos seguir trabajando con esfuerzo y convicción.