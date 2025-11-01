HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?

El legado de cuidar hasta el final

Miguel Ángel Cuervo Pinna

Médico De Cuidados Paliativos

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

La muerte forma parte de la vida, aunque con frecuencia tratemos de apartarla de nuestro pensamiento. Sin embargo, hay momentos en que la sociedad se ... ve obligada a mirar de frente lo que somos, lo que hemos construido y, sobre todo, lo que hemos cuidado. El reciente fallecimiento de Guillermo Fernández Vara, expresidente de la Junta de Extremadura, nos invita precisamente a eso: a reflexionar sobre el valor del cuidado, la compasión y la dignidad en el tramo final de la vida.

