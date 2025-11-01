El legado de cuidar hasta el final

La muerte forma parte de la vida, aunque con frecuencia tratemos de apartarla de nuestro pensamiento. Sin embargo, hay momentos en que la sociedad se ... ve obligada a mirar de frente lo que somos, lo que hemos construido y, sobre todo, lo que hemos cuidado. El reciente fallecimiento de Guillermo Fernández Vara, expresidente de la Junta de Extremadura, nos invita precisamente a eso: a reflexionar sobre el valor del cuidado, la compasión y la dignidad en el tramo final de la vida.

Fernández Vara fue, antes que político, médico. Y desde esa doble mirada entendió algo esencial: que una sociedad justa no se mide solo por la calidad de sus hospitales o por el número de intervenciones quirúrgicas, sino por cómo acompaña a quienes ya no tienen curación posible. Fue bajo su impulso cuando los Cuidados Paliativos comenzaron a consolidarse en Extremadura, con programas específicos, equipos multidisciplinares y una visión integral que abarcaba lo físico, lo emocional y lo social. En un tiempo en que hablar de la muerte seguía siendo un tabú, Vara apostó por poner el sufrimiento humano en el centro de la agenda sanitaria.

Hoy, cuando su ausencia nos duele, es justo reconocer que ese impulso marcó un antes y un después. Extremadura se convirtió en una de las primeras comunidades autónomas que entendieron que aliviar el sufrimiento no es un lujo, sino una obligación ética y sanitaria. Sin embargo, pese a los avances logrados, queda mucho por hacer. Y recordarle a él también es recordarnos a nosotros mismos que el cuidado al final de la vida sigue siendo una asignatura pendiente en España.

«¿Cómo podemos hablar de libertad si no garantizamos el derecho a morir sin dolor?»

Han pasado ya cuatro años desde la aprobación de la Ley de Eutanasia. Muchos profesionales de Cuidados Paliativos confiamos entonces en que esa ley serviría también como catalizador para reforzar los recursos destinados a atender a las personas con enfermedades incurables. No fue así. La eutanasia se reguló, pero los Cuidados Paliativos –que deberían garantizar una vida sin sufrimiento evitable antes de cualquier decisión sobre el final– no recibieron el impulso que necesitaban. Seguimos sin una Ley Nacional de Cuidados Paliativos, y eso tiene consecuencias reales: desigualdad territorial, listas de espera, equipos insuficientes y muchas personas que mueren cada año sin recibir la atención que merecen.

Según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), más de 80.000 personas mueren cada año en España sin acceso adecuado a cuidados paliativos. No hablamos solo de números, sino de historias concretas: pacientes con dolor no controlado, familias desbordadas, profesionales que hacen lo imposible con medios limitados. Y, al mismo tiempo, una paradoja moral: ¿cómo podemos hablar de libertad para decidir cómo morir si no garantizamos primero el derecho a morir sin sufrimiento?

Los Cuidados Paliativos no son lo contrario de la eutanasia. Son algo más profundo: una respuesta humanizada a la enfermedad y al sufrimiento, un modo de afirmar que la vida conserva su valor incluso cuando no hay curación posible. En los paliativos no se trata de prolongar la vida a cualquier precio ni de adelantar la muerte, sino de cuidar con respeto y sensibilidad, de acompañar, de aliviar el dolor físico y emocional. Es ayudar a vivir con dignidad hasta el final.

Guillermo Fernández Vara lo comprendió bien. Desde su experiencia clínica, sabía que el sistema sanitario debía ofrecer más que tratamientos: debía ofrecer humanidad. Durante su mandato, apoyó decididamente la creación de unidades específicas y favoreció la coordinación entre niveles asistenciales. Su visión fue pionera y profundamente ética: poner la mirada en el paciente y no solo en la enfermedad. Y, aunque el tiempo haya pasado, esa semilla sigue dando frutos en muchos rincones de Extremadura, donde equipos de Cuidados Paliativos trabajan cada día para aliviar el dolor y acompañar en la fragilidad.

Pero una política de cuidados no puede depender de voluntades personales, por muy comprometidas que sean. Necesitamos una estrategia nacional sólida, equitativa y dotada de recursos estables, que asegure el acceso a los Cuidados Paliativos en cualquier punto del país, con independencia del código postal. En Extremadura, donde la población es envejecida y dispersa, este desafío es aún mayor: hace falta reforzar la atención domiciliaria, impulsar la formación específica de los profesionales y garantizar apoyo psicológico y social a las familias. Cuidar en la distancia y en la ruralidad también es una forma de justicia social.

Hablar de Cuidados Paliativos es hablar de derechos. Del derecho a no sufrir, a estar acompañado, a ser escuchado, a ser tratado como persona y no como un caso clínico. Es también hablar de una cultura sanitaria que sitúe el alivio del sufrimiento al mismo nivel que la curación. La medicina moderna nos ha enseñado a salvar vidas; ahora necesitamos que nos enseñe también a cuidar cuando la vida llega a su límite.

La memoria de Guillermo Fernández Vara nos recuerda que la política, cuando nace de la vocación de servicio, puede dejar huellas que alivian el dolor de muchos. Su legado no son solo leyes ni infraestructuras, sino una manera de mirar a los demás, una convicción de que el sufrimiento merece respuesta y de que el cuidado es una forma de justicia.

En estos tiempos de discursos rápidos y soluciones fáciles, los Cuidados Paliativos nos invitan a la lentitud, a la presencia, a escuchar sin prisa. Nos recuerdan que la dignidad no se mide en años de vida, sino en la calidad del cuidado recibido. Que una sociedad que acompaña a sus miembros hasta el final es una sociedad más humana, más madura y más libre.

Extremadura le debe a Fernández Vara haber sembrado esa mirada compasiva en el sistema sanitario. Honrar su memoria no consiste solo en recordarle, sino en continuar lo que él inició: cuidar hasta el final, sin dejar a nadie atrás.