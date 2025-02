HOY en negro

Comenta Compartir

«Adiós a Miriam Fernández Rua», me decía la cabecera. Empecé a leer el periódico HOY al revés, cuando desayunaba enfrente de mi padre... calculo que hace al menos 35 años. Hoy lo hago deslizando un dedo sobre la pantalla, porque el reparto hace ... tiempo que empezó a retrasarse. Cuando la lectura me emocionaba, me subyugaba, siempre he buscado ese nombre en negrita en la parte superior y he imaginando a esa persona trabajando la noticia, tecleando... Me he quedado sobrecogido y he acudido directamente a la página 8 del periódico. Nunca salto ninguna página. Leer a Pepe Orantos me ha estremecido repentinamente los músculos de la cara, en la soledad de la madrugada, enfriándose el café.

Ahora me reprocho no haber echado en falta los artículos de Miriam, ¿desde cuándo? No lo sé. Vuelvo a la portada y reparo en que HOY sale en color negro. Si existe allí un grupo unido de periodistas y trabajadores que resisten a la precariedad laboral del sistema, un abrazo para todos. Os leo cada día.

