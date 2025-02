Migas sosas

En estos días prenavideños me he reencontrado con las migas de los barrios, que antes servían principalmente como reunión y convivencia entre vecinos, pero que siempre terminaban convirtiéndose en el reclamo político de los representantes en el Consistorio, que visitaban los barrios con promesas o ... para decirte «ese parque te lo arreglo yo, llámame mañana». Así era de pintoresco el concejal hace años y así lo sigue siendo. En eso poco hemos cambiado, salvo que si el concejal ahora te hace la obra sin pasar por el concurso público, le meten un paquete 'que pa qué', cosa que antes...

Porque antes todo era más familiar, nos pinchábamos pero no nos hacíamos daño, y al jefe de la Policía Local no le abordaban (ni que se les ocurriese) sus subordinados sin los papeles del coche en regla, y quien se dedicaba a realizar políticas de turismo no poseía alojamientos con encanto que pudieran hacer dudar de su honorabilidad y moverle del cargo.

Y las políticas de Urbanismo... ¡Ay! ¡Las políticas de Urbanismo de entonces!.. Y los alcaldes y alcaldesas por muy mal o bien que se lo hicieran, no iban de pasmados por la vida con un traje de mentira que les cubriera sus vergüenzas, se sabían juzgados por el populacho en su justa medida. ¿Y ahora? Si los vecinos no les pinchan, los concejales pierden la referencia...

En cierto modo, en estas navidades veo poca ilusión vecinal y más desunión que nunca, más preocupados de la tómbola subvencionada que de su ciudad, con una agrupación vecinal sin identidad que mal dirige a un colectivo desengañado y que pasa olímpicamente de ese 'cuadro flamenco'.

Para mí que a las migas de este año, les falta sal y pimentón, aunque para el concejal están en su punto ni muy hechas ni muy blandas. «Andevapará».