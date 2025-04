Comenta Compartir

Ojalá tener la cabeza de Nadal y no la de los que creen que alguien tiene miedo a las tetas. La cabeza de Nadal es ... más consistente que la de Bobby Fischer. Vale, este se chaló un poco. Lo de las tetas sólo tiene sentido si eres alguien como el Randy de 'Me llamo Earl'. Tenía miedo a las gallinas. También al gorro grande del Papa. Creía que había una gallina dentro. 'Gallinas' (Asteroide), de Jackie Polzin, es una primera novela maravillosa. Y va sobre gallinas. Sobre vida cotidiana. Es graciosa, conmovedora. Estos días locos he recuperado 'A pecho descubierto', de Fausto Fernández, un libro de 1997 culto y cachondo (con fotos, claro). Toda la vida ha habido obsesión con los pechos, no miedo. ¿Qué invento es este? Del repaso cinéfilo-neumático, me gusta esa escena de 'No profanar el sueño de los muertos', de Grau, cuando los zombis abren la bata a Isabel Mestre, le arrancan una teta y se la comen. Tenemos miedo a los zombis, no a las tetas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY