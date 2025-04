Micción imposible

Comenta Compartir

Los Carnavales de Badajoz se superan año tras año y en este han alcanzado un nivel superior a los anteriores, en muchos aspectos. Participación, animación, ... vistosidad, espectacularidad, originalidad, afluencia de foráneos… En fin, no podemos decir que son los mejores Carnavales de España porque no se cuenta con un baremo con el que comparar y medir los parámetros, pero sí que es uno de los mejores. Algunos visitantes con los que he tenido la oportunidad de conversar estaban maravillados por el ambiente callejero y particularmente en la plaza de San Francisco, espacio que se consolida para lo que podríamos llamar 'Carnaval de día'. Esta fórmula debe potenciarse y canalizarse porque tiene demanda y aceptación. Pero al mismo tiempo debe perfeccionarse y dotarse de elementos que hagan aún más grata la participación. Es muy notable el déficit de servicios públicos para atender las urgentes necesidades naturales. A falta de ellos, la gente utiliza cualquier rincón más o menos discreto para evacuar la vejiga. Orinar era una misión imposible. Creo que, en lugar de gastar dinero en pregoneros que poco o nada aportan a nuestra fiesta debiera invertir en urinarios móviles para que ningún forastero apremiado grite angustiado ¿Dónde coño se mea aquí?

