El miajón de los catúos

El 70% de los jóvenes extremeños no ve claro lo de tener hijos, según publica HOY. Por este camino con la mujeres que no tienen ... hijos, las que abortan y los jóvenes que se van fuera de Extremadura a buscarse la vida, dentro de unas décadas tendremos la misma población que hace unos siglos. Pero eso sí, los jóvenes que vayan sabrán castúo, porque va a ser lengua cooficial de Extremadura, según el parecer de los que se reunieron a celebrar el aniversario del autor del 'Miajón de los castúos' hace unos días en Guareña. No sé si sabrán muy bien el español, o el inglés, pero el castúo, eso sí. En Guareña con motivo del aniversario del libro de Luis Chamizo se ha reunido la 'flor y nata'de nuestros políticos, palmeros y demás, vamos una auténtica mamarrachada a tenor del resultado: pedir que el castúo sea cooficial en Extremadura.

¿Cuándo este personal se dará cuenta de que tienen que trabajar por los jóvenes extremeños, con un 50% de parados y un 20% de mal pagados? ¿Cuándo tendremos políticos de verdad y no folclóricos, que se ocupen de los problema reales de la región y no de inventar cosas innecesarias para crear problemas en vez de resolverlos? Estos que se creen que van a solucionar los problemas con paguitas culturales. Desde luego con estos, que llevan un porrón de años gobernando, me parece que no va a ser.

