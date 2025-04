Comenta Compartir

En las últimas semanas se viene hablando de un asunto que parece poco importante, comparado con otros problemas que tenemos entre manos, pero que quizá, ... en un plazo no demasiado largo, podría afectar a nuestras vidas más de lo que ahora mismo somos capaces de imaginar. Me refiero al Metaverso. Como soy aficionada a la poesía, en un principio pensé que la cosa iba de alguna tendencia literaria nueva y me lancé a explorar el contenido que había bajo el nombre. Al darme de bruces con el mismísimo Mark Zuckerberg, a quien ya en el mundo real se le está poniendo cara de avatar, comprendí que esto no iba de rimas ni de metáforas.

El Metaverso nos habla de un universo virtual que se desarrollará de forma paralela a esto que llamamos realidad. Si resulta que llevamos siglos dudando de la existencia del mundo que nos rodea, no quiero ni imaginar el cacao mental que se nos puede formar cuando la tecnología sea capaz de clonar todo lo que somos y tenemos, además de los lugares por los que nos movemos, con todo lujo de detalles. Calderón de la Barca, que siempre ha pasado por clásico y conservador, resulta que fue un adelantado a su tiempo y ya había ingresado en su propio metaverso, cuando escribió que este mundo solo era un espejismo, que el rico soñaba su riqueza, que el pobre padecía su miseria en sueños, que cada uno de nosotros se sentía prisionero en su pesadilla y que, en definitiva, la vida solo era una ficción. Si ya el ser humano tiende a estas dudas y a estas angustias existenciales, es de temer que el Metaverso va a acarrearnos muchas zozobras y depresiones a las que tendremos que hacer frente seguramente en el mundo real, cuando volvamos del otro lado lamentándonos como lo hacen los versos del 'Romance sonámbulo' de Lorca: «Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa». No es extraño que nos sintamos amenazados por este mundo en construcción que nos deja muy clarito que apenas somos nada, unos puntos de luz que se entrecruzan con otras luces tenues, por bosques imaginarios y por calles que nunca serán nuestra calle. Pero no debemos alarmarnos en exceso. Los peligros y las tristezas que se ciernen sobre nosotros en el Metaverso no son tan distintos de los que ya padecemos aquí. Tampoco conviene repicar las campanas de la alegría: los que no seamos capaces de ser razonablemente felices en el universo de carne y hueso, aquí y ahora, posiblemente corramos la misma suerte en una utopía hecha de píxeles. Cuando leo artículos que presentan una visión catastrofista acerca de lo que nos traerá el Metaverso –consumismo, culto al cuerpo y a la imagen, sacralización de la cultura del ocio, introspección, aislamiento, falta de empatía, insolidaridad– digo lo mismo que aquel 'El rey enamorado' de los humoristas argentinos Les Luthiers: «Caramba, qué coincidencia». Resulta que son los mismos problemas que sufre nuestra sociedad ahora mismo, sin necesidad de haber emigrado a ningún mundo paralelo. No es justo achacar a la tecnología todos los males, como si ahora viviéramos en el paraíso y nos estuviera acechando el infierno. Resulta sencillo imaginar la propuesta del Metaverso porque, en muchos sentidos, nuestra vida ha comenzado a caminar hacia todo lo relacionado con la digitalización. La pandemia ha acelerado esta tendencia y parece no haber vuelta atrás. El mundo real de ahora nunca ha sido un buen lugar para los recelosos y para quienes renuncian a seguir aprendiendo. Tampoco lo será el Metaverso. Muchos de nosotros vivimos ya a caballo entre dos mundos, combinando las actividades en lugares reales con otras que se desarrollan en un entorno digital. Seguimos acudiendo a nuestros centros de trabajo, comprando en el supermercado de al lado y tomando el café en el bar de la esquina, pero también celebramos reuniones por videollamada, gestionamos plataformas digitales, compramos en tiendas virtuales, nos conectamos a canales de ocio, hacemos deporte con entrenadores online y reservamos nuestros viajes en páginas gestionadas por operadores invisibles. A quienes nos criamos con 'Barrio Sésamo' nos está costando la transición digital, pero quizá la actitud sea tratar de aprender con humildad y confiar en que ambos espacios pueden complementarse sin suplantarse. No soy más pesimista ni tampoco más optimista con el Metaverso de lo que lo soy con el universo que me rodea. Los problemas vendrán sin remedio, pero puede que también se vea favorecida la comunicación, tanto en entornos laborales como personales. Es posible que se abran caminos para la ciencia y la investigación. Quizá se ahorre energía al eliminar desplazamientos innecesarios. Parte de la población, como ya sucede ahora, se quedará al margen de los cambios, pero también se vislumbra que la digitalización puede eliminar barreras económicas y espaciales, de manera que los ciudadanos de zonas aisladas o desfavorecidas podrán acceder a servicios que ahora no están a su alcance. Como siempre ha pasado, en el Metaverso habrá quienes se quiten horas de sueño para enriquecerse o para consumir, pero también quienes se desvivan por levantar puentes y ayudar a los demás. En ese lugar, como en cualquier otro, seremos felices y desdichados, amaremos y odiaremos, construiremos y destruiremos. El Metaverso, como todos nuestros entornos, será lo que los seres humanos queramos o logremos que sea.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY