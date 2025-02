Mérida turística

Comenta Compartir

Hace ya muchos años que en Mérida podemos presumir del turismo que normalmente venimos recibiendo durante todo el año y hasta de que la ocupación hotelera en la ciudad siempre alcanzó porcentajes envidiables, como el que tenemos este septiembre, llegando al 100%. Pero Mérida va ... creciendo y como consecuencia de ello vamos a necesitar más y mejores infraestructuras, tal y como se manifestó nuestro alcalde el pasado día 1, advirtiéndole al Presidente Vara y a la ministra Montero que al margen de que se crearán más de 800 viviendas de promoción privada, la ciudad va a necesitar una gran circunvalación en el suroeste, ya que es ahí donde van a ir las nuevas instalaciones, además de un sexto puente sobre el Guadiana. Conozco a nuestro alcalde y, sin menospreciar a sus antecesores que también lo hicieron muy bien, me consta que está sacando fuerzas de flaqueza, con argumentos políticos, actividad intelectual y asumiendo responsabilidades con mucha sutileza..., ¡bueno! todo lo que Mérida estaba necesitando. No obstante, me consta que también pretende que la ciudad siga creciendo en infraestructuras deportivas, por esa razón pretende una piscina climatizada olímpica, nuevas dotaciones para mayores o una nueva residencia con centro de día en Nueva Ciudad. Es decir, que después de ocho años gestionando nuestra capital con el gran equipo que le ayuda, han creado empleo, obras públicas y economía, cancelando la deuda que se encontraron. ¿Qué más le podemos pedir? Los emeritenses seguimos reconociendo como funciona nuestro Ayuntamiento, por el camino y la ilusión que transmiten, como decía Antonio Machado..., «Caminante no hay camino, si no se hace camino al andar».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión