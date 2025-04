Nuestro mercado laboral

Comenta Compartir

Que el mercado laboral español tiene problemas estructurales no es nada nuevo. Por ejemplo, con más de 3 millones de parados resulta paradójico que haya ... sectores en los que las empresas no puedan cubrir sus puestos de trabajo. El hecho de que haya sectores como la construcción, la agricultura o la industria del metal que no encuentran personal para cubrir sus necesidades indica una falta de adecuación de los sistemas de formación a las necesidades del mundo laboral. Sigue pendiente la extensión y la mejora de la FP, pero además se ponen de manifiesto problemas demográficos para el relevo generacional en algunos sectores. Se trata de un problema que requiere también una respuesta política porque compromete el futuro de nuestra economía. No podemos recurrir únicamente a Europa para que demuestre el realismo necesario para sacar a la economía española del bucle en el que se encuentra.

Temas

Cartas al director