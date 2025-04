Nuestro mercado

Hasta la segunda mitad del pasado siglo XX los mercados habían sido populares no sólo por el objeto de su nacimiento: «garantizar el abastecimiento a ... la población», sino, también, por ser los únicos sitios que ofrecían productos frescos y de temporada. Con la aparición de supermercados, hipermercados y la expansión de las grandes cadenas de alimentación, comenzó su general declive.

Pero haciendo caso a la máxima de «renovarse o morir», los mercados han vivido una gran transformación a lo largo de los últimos años; y han dejado de ser simples puestos de venta de alimentos, para convertirse en auténticos centros gastronómicos. Algunos, como el de Valencia, con estrella Michelín incluida.

Es decir, además de reunir a sus vecinos, han pasado a ser un atractivo turístico más de cualquier ciudad que se precie, bien para gozar de su atractiva arquitectura, para conocer los productos típicos del lugar o como lugar de reunión y disfrute de una singular experiencia culinaria.

Aquí, en nuestra ciudad, en la Ronda del Carmen, se quiere hacer algo parecido o, mejor, se lleva intentando hacer desde hace muchos años, con bastante presupuesto inútil invertido dado el éxito conseguido.

El edificio en sí no tiene nada ni de atractivo, ni de singular. Su primitiva distribución de espacios de 1996 no resultaba especialmente práctica para el funcionamiento diario, a juicio de comerciantes y usuarios. Y su remodelación posterior de 2015, más de un millón de euros, si bien corrigió defectos y modernizó el mercado, no alcanzó el objetivo propuesto de dinamizar ni ser foco de atracción local para incentivar la hostelería y el comercio, «uniendo ocio, gastronomía y cultura», como se dijo. Ahora se invertirán 781.500 euros más con el mismo propósito. Y mucho me temo que con idénticos resultados. Dado que, por las actuaciones a realizar y las declaraciones efectuadas, solo se pretende hacerlo más eficiente, para ahorrar recursos al Ayuntamiento, dedicando para ello 705.000 euros del total importe.

Nada se habla, por tanto, de las gestiones encaminadas a revitalizar la segunda planta, la que convertiría a nuestro mercado en un espacio de moda, donde todo el mundo quiera ir y dónde pueda ofrecerse turísticamente como otro activo y atractivo de nuestra ciudad. Igual no interesa.