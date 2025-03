De mentiras y política

Comenta Compartir

La verdad no es patrimonio exclusivo de un partido, en todos hay personas sinceras y mentirosos compulsivos, pero como constata el Eurobarómetro de 2021, el ... 90% de los españoles desconfían de los políticos. Existe una creciente desafección hacia la clase política sustentada en la creencia de que mienten con impunidad. Nos hallamos en la era de la posverdad, los hechos objetivos son menos influyentes a la hora de conformar la opinión pública que las apelaciones a la emoción y a las creencias personales. Para Keyes, estos tiempos de «posveracidad» representan una zona crepuscular en términos éticos El político, como todo ciudadano, debe ser dueño de su silencio y esclavo de sus palabras y asumir ante la sociedad los compromisos y responsabilidades que de ellas se deriven cuando mienten para ganar adeptos electorales. Aunque cada cuatro años podemos cambiar de partido al votar, son muchos en los que prevalece el dogmatismo ideológico y se resisten al cambio de opción aunque consideren que los 'suyos' han incumplido sus promesas. La publicidad engañosa, que induce al error y causa perjuicio, se sanciona en el art. 282 del C.P. No existen, en cambio, responsabilidades penales, civiles, administrativas o disciplinarias contra políticos falaces. Una creciente tendencia en la sociedad civil considera conveniente que las promesas electorales se formalicen en contratos-programa con las sanciones derivadas de su incumplimiento. Que el político mentiroso esté exento de responsabilidad legal y que la sociedad haya asumido que en política la mentira es lo normal, denota que hemos entrado en una deriva de patología ética del estado de derecho. Que «las promesas electorales están para no cumplirse» no pasa de ser una ingeniosa ironía, una boutade de Tierno Galván y no una coartada para políticos embusteros.

Cartas a la directora