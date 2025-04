Menstruación y aborto

Comenta Compartir

Jamás en los 42 años de servicio en la administración tuve compañeras de trabajo ni funcionarias adscritas o dependientes de la unidad en la que ... yo ejercía la jefatura que planteasen problemas por sufrir un episodio menstrual. Cierto es que en ocasiones puede ser doloroso e incluso inhabilitante, pero por lo que yo sé siempre se resolvía en armonía laboral, o por prescripción médica, pero nunca haciendo de esa certificación medica exonerante del trabajo un banderín de enganche anual, en un derecho, que puede a la corta ser beneficioso, pero que a la larga no sea tan conveniente y sí susceptible de manipulaciones. De acuerdo con las estadísticas solo catorce mujeres de cada mil padecen la dismenorrea, por lo que en principio serían ellas las beneficiarias de la nueva normativa, ¿el resto de mujeres que esporádicamente pudieran tener un episodio menstrual doloroso serán cubiertas en esa situación puntual? ¿No estamos dando pasos de discriminación a la mujer trabajadora con propuestas que son pura anécdota que conduce a un callejón sin salida? Y ya puestos a legislar y a cargar sobre las arcas del Estado todo tipo de incidencias, por qué no se protege la menopausia, que es en algunos casos no es solamente dolorosa sino también productora de trastornos psicológicos inhabilitantes para el trabajo. En una España envejecida ¿no se debería amparar la maternidad desde el momento de la concepción, dándole a la madre y al nasciturus facilidades y ayudas para su desarrollo; a ella para que su embarazo, parto y encuentro con la maternidad transcurran lo mejor posible y al nasciturus otorgándole toda la protección social que pudiera necesitar en los primeros pasos en el mundo? No parece ir por ahí la ministra, que propone hacernos cómplices de los asesinatos llamados abortos a través de la sanidad pública.

