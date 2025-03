El menoscabo del Parlamento

Comenta Compartir

No se puede entender que, en el Congreso, donde estamos todos los ciudadanos representados, los diputados se falten el respeto sin que ocurra nada. Con ... base a la libertad de expresión que recoge nuestra Constitución escuchamos verdaderas barbaridades. El deterioro en cuanto a los protocolos y uso de la lengua en el Parlamento va en detrimento de la sociedad entera. Se pueden poner muchos ejemplos; pero el último insulto que un ultraderechista ha vertido en el uso de la palabra ha sido comparar al presidente del Gobierno con un fascista que cometió el mayor genocidio de la historia, Adolf Hitler, con la ayuda de un propagandista, Joseph Goebbels, al que se ha permitido el lujo de comparar con el ministro de la presidencia Félix Bolaños. Un catedrático universitario y juez en excedencia representante de Vox ha sido el protagonista de estos lamentables hechos, y si de parlamentario actúa de esta manera no me quiero imaginar cómo actuará en su papel de juez. Esta organización ha hecho de esta clase de intervenciones una norma en hemiciclo y cada vez son más aberrantes y, no se entiende qué hace la presidenta de la cámara permitiendo semejantes barbaridades. No se puede consentir que insulten a todos los ciudadanos, a los que lo que nos interesa es que arreglen los problemas de este país dónde un día sí y otro no asesinan a una mujer, matan a una niña de 14 años o acaban con una criatura de 11 años por falta de coordinación entre juzgados. De vergüenza.

