El concepto es de Tzvetan Todorov, perteneciente al formalismo ruso, como Vladimir Proff, autor de aportaciones muy importantes acerca de la tipología en la narrativa. ... Todorov era también filósofo y se refiere, en una entrevista, a aquello que es necesario recordar y a lo que, por negativo, inútil o que incita a la confrontación, debe olvidarse. No podemos olvidar el genocidio nazi, por negativo. Pero deberíamos dejarnos, en España, de tanta memoria. Si empezamos por la memoria histórica, seguimos con la democrática y pronto llegaremos a la memoria futura, algo imposible, pero todo es ponerse. No es posible una conciliación, después de esta pila de años, porque hay quienes se empeñan en que eso no llegue. En los cinco represaliados de mi familia, ninguno tiene sepultura propia y al que tiraron al mar con una piedra al cuello, sería un poco difícil. Hay una exaltación de las Trece Rosas, o trece inconscientes a las que, es verdad, Franco podía haber perdonado. Pero hay demasiadas monjas a las que no se contentaron con fusilar, ya les hubiera gustado, sino infringido todo tipo de torturas. Estas, en vez de rosas, debían ser cardos borriqueros. Los curas que echaron a la jaula de los leones del zoo. Conciliación es la memoria razonable de Todorov, pero escarbar en una herida sin más solución que el olvido se ha convertido en deporte nacional.

Temas

Cartas a la directora