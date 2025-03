La memoria de tu mirada

Comenta Compartir

El verano posibilita la vuelta a la casa materna, la de las raíces, en ella me silencio y no puedo no recordar madre, tu mirada, ... aquella de la que yo decía en su ultimidad: «Tiene luz y brillo especial, entiende y escucha todo lo que le llega, al mismo tiempo que dice y expresa lo que ella es y sigue queriendo». No sé si es canto u oración lo que emerge en mi interior al recordar.

Tu mirada, madre, me abarca y me sobrecoge, es sublime. En ella siento la historia consumada de un ver diario, silencioso, a la vez que tierno, compasivo y entregado. Se aúnan sentimientos y gritos, que acojo con una intensidad que sigue fortaleciendo mi debilidad. En tu mirar continuo encontré el agradecimiento profundo de lo gratuito, dándolo todo, te quedaste radicalmente sin nada para dar vida. Vi el reconocimiento de lo interno, que se hizo fuerte en la complicidad de los que comprendieron el sentido y el signo de la vida, donde el tener y el hacer quedaron obnubilados por un querer que no tiene más apoyo y fundamento que las entrañas, las que se funden en únicas y originales como nunca se habían sentido. Y, desde las entrañas, mostrabas en tus ojos cansados tu flaqueza gozosa, consciente de que aún nos enriquecías, y lo hacías con la nada de tu dependencia y con tu corazón lleno de satisfacción y alegría al ver cómo éramos contigo; vimos en tus niñas cristalinas el orgullo felicitante que nos hizo hijos queridos de la buena madre, la que supo sacar lo mejor de su prole sin pedirlo, mucho menos exigirlo. Aún hoy, en esta lejanía de silencio, la visión recordada se hace sanante para mí y me libera de muchos miedos, de muchas culpas, dolores y sentimientos, que se enroscan en mi poquedad y quieren doblegarme en la dependencia; tú me haces mucho más libre, a ti no te retuvo la quietud de tu cuerpo y de sus miembros. Tu prisión fue plataforma de una libertad indescifrable, que solo es entendible en el lenguaje de la cruz sencilla del carpintero; la de los dos maderos, hacia el cielo y el nosotros, enraizado en la tierra pura. Pero ese mirar recordado sería triste, o mi tristeza sería grande, si no te viera hoy resucitada; nunca dejaste de tener risas, a veces carcajadas, y las tenías cuando más faltan hacían y cuando menos razones había para tenerlas. Eras un milagro y yo me sigo convirtiendo como el ciego del camino. Como un tesoro guardé tus pupilas fijas, pero tuve que gritarlo, encontrando la fuerza del resucitado en él; mientras más te apagabas, más fijabas tus pequeños ojos en mí, más me clavabas en la esperanza y en el sentido, más fuerte me sentía, más ganas tenía de vivirte y de vivir sin miedo. Ahora en esta vuelta y silencio armonioso de la casa, deseo ser transparente como tu mirada; con el riesgo asumido porque en ti no había temor y sí fuerza abundante, cuando ya parecía que no eras nada, en la revolución de darlo todo, en una trascendencia de la divinidad regalada que, en tu dolor y en tus dolores, se hacía eternidad amada y gozo contenido. Así nos preparaste para irte en aquella puesta de sol agradecida y silenciosa, que permanece, cerrando suavemente tus párpados, sabiendo que te ibas para arribar a la alegría completa y poder hacer que nosotros la recibamos, de una vez para siempre, comulgando en tu mirada contemplativa, que ya está transfigurada en la radicalidad del absoluto.

