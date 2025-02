La memoria histórica y las víctimas de Torrejón

Veinte mil pesetas costaron cada una de las vidas de los obreros que fallecieron en el mayor accidente laboral de la historia de España. El ... equivalente a ocho meses de sueldo fue lo que recibieron las viudas de los muertos oficiales a cambio de la resignación y de renunciar a cualquier reclamación. En mi anterior artículo mencioné la tragedia del 22 de octubre de 1965 en Monfragüe con la rotura de dos presas contiguas en el río Tajo y su afluente, el Tiétar, y ahora lo rescato por dos motivos, por homenajear a las víctimas del Salto de Torrejón y porque el silencio impuesto por la dictadura llevó a su olvido y al desconocimiento.

La colosal infraestructura se construyó en siete años por obreros, sobre todo, de los pueblos de alrededores (Malpartida de Plasencia, Torrejón el Rubio, Monroy, Trujillo, etc.). Franco nunca llegó a inaugurar la presa. El silencio y el olvidó arropó lo sucedido casi hasta nuestros días. No hubo a penas información de la prensa, y peor aún, tampoco hubo justicia. La Audiencia Provincial de Cáceres sobreseyó el caso en 1970 pese a las pruebas de negligencia aportadas por los peritos. En ese mes de octubre llovió mucho en la zona de Monfragüe, había mucha agua embalsada y los obreros querían abrir las compuertas de la presa. Pero 'alguien' se negó porque la presa del Tajo tenía que rebosar para probar su resistencia. Pasadas las nueve de la mañana, del 22 de octubre de 1965, sucedió la tragedia. Al parecer la ataguía de la presa fue mal colocada y cedió a la presión del agua, hasta nueve meses después del suceso seguían apareciendo cuerpos. Cuando se terminó de construir la presa la pobreza hizo que la única salida para los supervivientes fuera la emigración.

En su día las cifras oficiales hablaron de poco más de cuarenta muertos, hoy se sabe que se acerca al centenar, ya que hubo víctimas sin identificar y desaparecidos. En este suceso falló la justicia social y ha quedado una sensación de impunidad que duele. En el 2016, hijos y nietos de los obreros fallecidos unidos en un foro de internet, rindieron un homenaje póstumo con un monolito con los nombres de las víctimas en la zona de Monfragüe. La ubicación no está bien señalizada y no es fácil encontrarlo y visitarlo. Alguien ha pintado una rudimentaria indicación en una señal de tráfico para intentar ayudar. Me duele pensar que Extremadura sigue teniendo una deuda con la memoria histórica y con estos muertos.