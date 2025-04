Comenta Compartir

Fue como si un defensa me hubiera dado una patada certera en el pecho dejándome sin aire. Me quedé más tiempo del aconsejable, paralizada en ... aquella plaza donde habíamos compartido las horas muertas de juego de nuestros hijos. Ella y yo nos confortábamos regalándonos razones para no sucumbir durante el jorobado tiempo de crianza. Ahora, su hija, la niña a la que le contaba cuentos, me explicaba que aquella mujer sin mirada tenía días, horas y hasta minutos en que recobraba la memoria y les reconocía, pero que ese día mi buena amiga se había levantado perdida y por eso no podía sino mirarme desde su bruma.

Volví a casa demediada, como si la mitad de mi cuerpo hubiera quedado a su lado. Pasé la mañana inventariando mis recuerdos y haciéndome esas preguntas que casi siempre terminan en la única certeza que poseemos. Creí que el día no iba a ponerme de nuevo contra la pared, pero cuando me senté en el despacho mi ordenador empezó a mandarme mensajes pues también tenía problemas de memoria; había llegado el momento de limpiar el almacenaje de mis datos para que pudiera funcionar correctamente. Era un golpe bajo, pero qué esperar de este colega al que amo y odio apasionadamente, al que necesito y detesto con el mismo fervor. Me vi forzada a escoger, a seleccionar la parte de la vida que poseía mi disco duro y que había dejado de ser relevante, la que a pesar de recordarla gozosa era condenadamente inútil. Mi amante me pedía un trocito de olvido. Mientras mandaba a esa papelera virtual, tan graciosa ella, con escobilla incluida, los documentos, las fotos, los vídeos pensaba en que el olvido es como un amor al que resulta imposible renunciar aunque sea inconveniente. Mi selección se volvió una tortura. Llamé a mi asesor informático, un amigo santo, ya jubilado, que me escucha con paciencia y me soluciona los entuertos en los que naufrago. Después de tranquilizarme, me aconsejó ponerlo todo en una memoria externa. «Memoria externa», repetí conmocionada por la simplicidad de la solución. Mis lectores saben las vueltas que doy a los pensamientos con los que tropiezo. Creo que en una de esas reencarnaciones que no recuerdo estuve en la caverna de un tal Platón sacando punta al bolígrafo de la vida y no he dejado el vicio de hacerlo. Así, cuando llegó la noche comprendí que yo soy la memoria externa de mi amiga, de los que quiero, también y, un poco a mi pesar, la de los jóvenes políticos empeñados en poner gruesas e inútiles palabras a sus correligionarios o de los que por lo visto llegaron para pasar a la historia. Soy una memoria externa a disposición de mis lectores.

