Memoria y aptitud

A veces vivimos en constante inquietud, desazonados ante las atávicas injusticias que acechan nuestra región. Y siempre hay motivo para la queja, la reclamación y ... la protesta. Lo que resulta un pelín aburrido y un mucho cansino ante los nulos resultados inmediatos.

Ni qué decir tiene que, si nos alientan desde altas tribunas y por respetados, admirados y cervantinos paisanos, el coro de los lamentos alcanza cimas insospechadas. Nada que objetar a la canallesca definición –aunque toda generalización es por sí injusta– del querido y leído Landero, pero me gustaron más sus palabras referidas a la Extremadura real, la antigua y la moderna: «La Extremadura de hoy tiene poco que ver con la Extremadura que, por ejemplo, yo conocí de niño y no tan de niño, y no digamos la de nuestros padres y abuelos. La educación, la sanidad, las infraestructuras, el comercio, la cultura, la mentalidad, las formas de vida…, todo eso y más, convierten a Extremadura en una autonomía moderna y pujante como la que más. Y, sin embargo, los tópicos siguen vigentes, al menos en parte», dijo en su discurso en el Teatro de Mérida.

Todo es susceptible de mirar con el color que más le gusta a uno, aunque no sea verdad aquello de que la realidad es «según el color del cristal conque se mira» y a estas altura de mi trasunto vital cuando se acercan las alas de la parca, prefiero observar «mi» realidad con más optimismo, uniéndome el jeitu de Landero, de «disposición, actitud, gesto, modo, manera, con que se hacen las cosas». Y así me retrotraigo al pasado, cuando leo que «el plan de Sánchez para Cataluña avanza lastrado por el histórico déficit inversor». ¿Se acuerdan ustedes de cuando se reconoció la deuda histórica para con Extremadura?

Comprendo y aliento las reclamaciones y demandas para acelerar el paso en el desarrollo de Extremadura. Creo que llevo más de 50 años haciéndolo, pero tampoco conviene olvidar de dónde venimos y la real situación geográfica, que es imposible modificar, aunque pueda ponerse más énfasis en la poblacional, sin pretender alcanzar el sueño de duplicar el censo. (Bélgica tiene menos kilómetros cuadrados de superficie y sus doce millones de habitantes le confieren otro estatus totalmente opuesto al nuestro).

Hablamos de falta de oportunidades que condenan a la emigración a muchos jóvenes, así como de las dificultades que existen para mejorar ostensiblemente nuestra renta per cápita.

Muchos de los que se fueron ahora vuelven sus ojos a su tierra y se lamentan de la situación actual. Algunos de ellos conservaron el contacto y las preocupaciones con sus paisanos, estuviesen en Madrid, Barcelona, País Vasco o Suiza y si en su mano podían ayudar, lo hacían. La mayoría, no nos engañemos, labró su futuro fuera, en pleno derecho de su progreso individual, aunque se diesen una vuelta en vacaciones para visitar parientes y amigos de la infancia. Se fueron porque aquí no había las mismas posibilidades ni siquiera para estudiar. ¿Nos hemos olvidado de que Extremadura no tenía Universidad y los jóvenes tenían que irse a Madrid, Sevilla, Salamanca para poder licenciarse? ¿Cuántos volvieron? Una de las mayores grietas por la que Extremadura siguió anclada en la depresión económica fue precisamente por la fuga de talentos, de las élites, amén de la ingente cantidad de mano de obra sin cualificar (800.000) que se produjo en las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado, merced a los planes impuestos por el gobierno de Franco –los tecnócratas– con sus polos de desarrollo que aislaron aún más a nuestra región.

Volvamos a 1983. Autonomía constitucional. La situación real mostraba numerosas localidades sin agua corriente, sin luz, sin carreteras transitables, sin centros de enseñanza, de salud, sin espacios deportivos... ¿Cuántos institutos había en Badajoz en 1975? ¿Dos? Muchos jóvenes no podían cursar el bachillerato porque tenían que desplazarse a localidades lejanas a las suyas.

Me van a permitir que me autocite, escrito hace más de 40 años. Mientras la población activa en España crecía el 11,7%, en Extremadura disminuía el 26,4%. Era un dato, junto a otros muchos más, que venían a incidir en la negativa realidad de la tierra. Y, para remachar el clavo, un lapidario titular se leía en el periódico regional HOY: «La situación extremeña, de las peores de España». ¿Estamos abocados a la desertización? ¿ha sido tan nefasta la política anterior, especialmente los célebres «planes de desarrollo» del señor López Rodó? Muchos de nuestros emigrantes tienen la respuesta. Muchos de los hombres en paro que en la actualidad buscan trabajo, lo podrían atestiguar

Realidad actual. Pocos habitantes y poca representación parlamentaria. Por mucho que se uniesen los diputados extremeños en las Cortes, serían menos que los representantes de Cataluña, País Vasco, Madrid, ambas Castillas, Valencia, Galicia, Andalucía, etc. Todo gobierno debe tender hacia el bien general de sus habitantes, pero a la hora de repartir los fondos (esos que se recaudan a regañadientes por los impuestos), las presiones territoriales, los lobbies empresariales, los tactismos políticos hacen que juguemos en desventaja. ¿Cuántos reclaman una restructuración de los fondos autonómicos? Leyendo sus peticiones, parece que todas las comunidades han sido agraviadas. Y los presupuestos generales no engordan por muchos deseos que se manifiesten. (Sin añadir, ahora, los tiempos de crisis global, de 2008, postpandemia, guerra de Ucrania, cambio climático, inflación galopante…).

El sistema capitalista, cuando se dispara con el neoliberalismo, aumenta las desigualdades. Sin caer en el desaliento, sigamos exigiendo, criticando, pero arrimando todos con nuestro esfuerzo individual y colectivo. Con optimismo y esperanza, que se vive mejor.