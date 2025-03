En la memoria

Con la caída de Zapatero pareció detenerse el desbarajuste social, ideológico y económico en el que nos había metido en sus ocho años de mandato, ... pero fue solo una ilusión. Sí es cierto que en el aspecto económico comenzamos a salir, no sin dolor, del pozo negro en el que nos había inmerso, pero nada se hizo en el ideológico, o se hicieron retoques puramente instrumentales permitiéndose que se mantuvieran a la espera de mejores tiempos los pilares anticristianos y degradantes de la unidad y de los valores de España, quedándose con un pie cambiando toda una mayoría de españoles que habían depositado su confianza en el cambio.

Y en esa espera no se hicieron ciertas las palabras que Don Quijote, tras su desgraciado encuentro con los molinos, dijera a Sancho y que millones de españoles esperaban se cumplieran tras la nefasta era zapatera: «Todas estas borrascas que nos suceden son señales que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables, y de aquí se sigue que habiendo durado mucho el mal el bien ya está cerca». Mas, desgraciadamente , ese mal señalado se ha visto incrementado y superado por el Gobierno de Sánchez, que sin timideces ha entrado a cuchillo sobre la esencia y unidad de España, pisoteando todos esos valores de los que decía Ramiro de Maeztu «enlaza a los hijos de un territorio en el suelo que habitan». Me duele ver que nada se ha adelantó cuando se pudo y que ahora estamos mucho peor. Mantengo, sí, la esperanza como Don Quijote y aguardo la caída de Sánchez en el deseo que no sea sustituida de nuevo por la tibieza.