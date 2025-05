Melocotones

Comenta Compartir

La calle y la política. Esos impostores, que diría Kipling del triunfo y el fracaso. De 1976, en el primer discurso televisivo de Adolfo Suárez, ... es lo de «elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es plenamente normal». Septiembre de 2022. Pilar Alegría, portavoz del PSOE y ministra de Educación: «En la calle se entienden los pactos con Bildu porque ETA desapareció hace más de diez años». El diputado Adanero intentó explicar en el Congreso por qué no ha desaparecido, aunque lo haya hecho la banda armada. «Si ETA no existe, ¿por qué cambió presos por Presupuestos? Si ETA no existe, ¿por qué permiten los homenajes a etarras?».

El día que le habían sacado el letrerito de 'Que te vote Txapote', Sánchez pronunció luego un discurso con toques al doctor King: «Yo tengo un sueño, que es que nos convirtamos en potencia en economía exportadora de energía. Pero de energía limpia y verde. Y de energías renovables». Hasta Teruel Existe, que suele votar a Sánchez, se opone a un enorme parque eólico con 149 aerogeneradores de 200 metros en 409,75 hectáreas. El paisaje de Albarracín, Bronchales, Ródenas, Almohaja, Santa Eulalia, Orihuela del Tremedal… al carajo. La calle y la política. Cinco ciudadanos (la calle) intervinieron en la Moncloa. Una empleada de hogar de Tomelloso: «Nuestras condiciones deben mejorar». Poco tardó Sánchez en anunciar el subsidio al desempleo para las empleadas de hogar que se aprueba hoy en el Consejo de Ministros. Qué iba a estar preparado. Carla Simón y su 'Alcarràs'. Cuánta emoción en el final como de 'El planeta de los simios' con la Estatua de la Libertad en el suelo. Parece que la calle prefiere los melocotoneros a las placas solares.

