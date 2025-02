Lo de Melilla no puede repetirse

Comenta Compartir

Varias organizaciones no gubernamentales difundieron un comunicado conjunto en el que alertaban del carácter mortífero de la cooperación en materia de seguridad sobre la inmigracion ... entre Marruecos y España. Este drama humano estaba escrito de antemano. Las víctimas de la tragedia de Melilla agonizaron durante horas bajo la cruel y despiadada mirada de aquellos que debían socorrerlos y no lo hicieron. Los emigrantes de Nador no tienen acceso a medicamentos ni atención sanitaria, sus campamentos han sido incendiados y sus bienes saqueados. Esta barbarie inhumana es una catástrofe para los derechos humanos en toda regla. Han eliminado el deseo a la vida y la dignidad de las personas primando las relaciones y acuerdos políticos con una dictadura que demuestran que no respetan al pueblo. El uso discriminatorio de la violencia es desgarrador en cualquiera de la situaciones que nos encontráramos. Esto no puede repetirse, pues nos golpea como sociedad. No cabe resignación ante desgracias así. Bajo mi punto de vista y con la apacible crueldad de los años que tengo, tanto España como Marruecos con sus nuevas relaciones que recientemente han sostenido sobre la frontera, no me cabe la menor duda que se han manchado las manos de sangre. Posiblemente por sus desatinos en la cooperación en materia de seguridad entre ambos países. La vida debe tener prioridad para cualquier ser y cualquiera que fuere sus circunstancias. Urge una investigación a fondo y depurar responsabilidades. Cuando no se hacen las cosas correctas es cuando hay muertes por medio. No le echemos siempre la culpa a los contrabandistas y mafiosos, la decencia de ambos países ha quedado en entredicho atacando el corazón y las entrañas de seres humanos jóvenes que se quedaron en tierra de nadie.

Cartas a la directora