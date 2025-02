Lo mejor, la Reforma Laboral

Comenta Compartir

Conociendo que la situación en España no puede estar peor con casi siete millones de parados, por mucho que hayan subido los contratos indefinidos, el éxito de la Reforma Laboral con el apoyo tripartito es que rompe la temporalidad abusiva, refuerza la estabilidad política y ... legaliza el acceso a los fondos europeos, que no son pocos. Pero si tenemos en cuenta que la precariedad en el trabajo es lo más peligroso y denigrante que podemos soportar, los políticos ambiciosos de la derecha lo que no pueden hacer es estar dándose codazos para ver si consiguen un paso atrás con los resultados de la votación equivocada por ellos mismos. Sin embargo, tendremos que aplaudir a Ciudadanos y advertirles de que si quieren seguir en política de manera racional y democrática, tienen que ir olvidándose de la «derechita valentona» al decir de muchos..., porque nos gustaría saber qué piensa el PP de la reforma que tan indignamente han perdido; porque todavía no han sido capaces de digerirlo sabiendo que los españoles lo que de verdad necesitamos es tranquilidad, seguridad, confianza, protección, garantía y defensa de nuestros intereses. Lo más importante es que esta reforma no ha supuesto ni la derogación total ni el inmovilismo que pedían otros y, sin embargo, tenemos que felicitar a los trabajadores y sindicatos por una parte y al presidente de la patronal por haber conseguido una autonomía empresarial que ni la derecha más radical ha sido capaz de obstaculizar.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora