Mejor probar con el Día del Patinete

Badajoz crece para lo bueno y para lo malo. Empezamos a tener problemas de ciudad grande, como precios de alquileres disparados, concentración de 'sin techo' junto a una estación de autobuses o preocupación por los okupas.

Las celebraciones de eventos también nos definen como gran ... urbe y ahí hay que reconocer que estamos al día. Fiestas no nos faltan. Este domingo, además de Almossassa, toca 'Día de la Bicicleta', en cuyo pelotón he estado muchos años analizando si servía para algo. Siempre me pareció una operación de maquillaje al estilo de aquellos efímeros 'Mira el Guadiana'. La diferencia es que en el río hemos ganado la presencia que en las calles, 34 ediciones después, no han conseguido las bicis.

Este evento ciclista es festivo, pero también reivindicativo, por eso se atrevía con las calles más céntricas, para visibilizar este medio de transporte. De hecho, mucha gente que rescataba las bicis de los trasteros y las ponía a punto se contagiaba luego del espíritu de las grandes capitales europeas donde los ministros llegan pedaleando al trabajo. Pero a los pocos días, el tráfico de la gran ciudad engullía esa ilusión efímera. En este 2022 recuperamos el Día de la Bicicleta, pero el recorrido es cada vez más marginal. Antes se atravesaba la ciudad, pero ahora se ha diseñado para estorbar lo mínimo. En más de la mitad del trayecto solo se ve campo a uno de los lados. Nos cuentan que sale de El Vivero para estrechar lazos con el club de fútbol cuando es obvio que la Policía Local sigue apretando al gobierno municipal desapareciendo en días clave. De seguir así, el año que viene podríamos celebrar el Día de la Bicicleta por Malos Caminos hasta la Charca de los Pollos, cruzar el Guadiana por la pasarela e irnos hasta Elvas a ver vajillas. O celebrar el Día del Patinete. A ver qué sale.

