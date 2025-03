Cuando mejor estás, tienes que irte

Cometemos el frecuente error de pasarnos media vida mirando al futuro y de orientar todas nuestras actuaciones a conseguir una estabilidad familiar, laboral y sentimental. ... Mientras, durante todo ese camino que se transforma en décadas, olvidamos que lo verdaderamente esencial es el día a día. Desde que somos bien pequeños nos educan en la cultura de la formación y de los estudios para que el día de mañana «seamos alguien»; y ese, a mi humilde parecer, es un gran error. Somos personas, únicas, desde que venimos a este mundo y hasta que lo abandonamos, tal cual vinimos.

Atravesamos etapas y las vamos cerrando, mejor o peor, con lecciones y recuerdos de diversa índole. Si bien, considero una de ellas fundamental, y es lo bonito de irte de cualquier sitio y siempre ser recordado. Y cuando hablo de irse, no me refiero a la muerte; me refiero a cerrar una etapa y llevarte una mochila siempre cargada de nombres y de personas.

Y de todo esto saben mejor que yo las personas que, por motivos laborales, deben recorrerse media España, a veces con ilusión de cambio de destino y otras con más pena que beneficio.

La última de estas despedidas amargas la experimentábamos hace escasos días con el vendedor de la ONCE que más sonrisas ha repartido por Monterrubio. Y no me refiero a sonrisas por los premios entregados, que por estadística no estaba para él ni para los vecinos del municipio recibir uno de esos premios que ocupan portada en el HOY; no. Me refiero a ser repartidor ambulante de sonrisas, de buenos días y de empatía. Javi, sin empadronarse, ha sido uno más de esta casa que por nombre lleva Monterrubio. Javi es un tío honesto, campechano, bromista y generoso. Una de esas personas a las que los mayores del lugar llaman «buena gente». Javi pasó de ser un «desconocido» a uno más de cada casa. Una de esas personas que te llevan a no querer volver a conocer al próximo vendedor de la ONCE, por miedo a tener que soportar otra despedida como la suya.

Y es que, cuando mejor estás, tienes que irte.

La moraleja de este cuento no viene a ser otra que la del carpe diem que nos enseñaron del latín. Está muy bien todo eso de conseguir un puesto de trabajo digno y vivir en una bonita casa. Pero más dichoso es irte a la cama, con más o con menos, siendo feliz con lo que eres y lo que te rodea. Lo que cuenta no es conseguir una vida larga y llegar a viejo, que también está muy bien, sino tener una vida plena. Y la plenitud no viene a ser otra cosa que la suma de pequeñas satisfacciones. Así que muchas gracias, amigo Javi, por la satisfacción de haberte conocido, de habernos regalado el mejor premio en forma de tu amistad.