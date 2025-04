El mejor de la historia

Comenta Compartir

Rafa Nadal está considerado el mejor tenista de todos los tiempos en pista de tierra batida. Nadal es un genio del tenis que no va ... de genio. Un gurú de pista que aborrece que lo tomen por gurú. Un moderno flautista de Hamelin que cuando era niño recogía las pelotas en las pistas de tenis de su ciudad natal, Manacor. La campechanía de este hombre lo convierte en un referente y un espejo para todo aquel que escoja cualquier tipo de deportes. Pundonor, competitivo, control de las emociones fuerza mental, y, sobre todo, una constancia a prueba de infinitas lesiones. Es tenista, pero Rafa hubiera sido un genio en cualquier otro deporte que hubiera decidido practicar. Su consigna fue siempre la cultura del esfuerzo. Se trata de ser en lugar de tener. No hay nada en esta vida que sienta la satisfacción de haber conseguido aquello que desde niño deseabas gracias al esfuerzo y tenacidad. No hay calificativos que decir después de esta final con Medvedev en el Open de Australia. Después de cinco meses sin competir con el escafoides partido por la mitad, nos haces esto. El mejor tenis del mundo, y en cualquier pista lo representa él. Como español verlo jugar da felicidad. Gracias por darnos tanto Rafa.

