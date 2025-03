Megaincendios: el fallo multiorgánico

Comenta Compartir

No hay incendios si no hay combustible que pueda arder. No hay megaincendios si no hay miles de hectáreas de vegetación continua. El incremento de ... las temperaturas y la sequía hacen que esa vegetación arda más fácilmente, pero sin vegetación continua un incendio no se propaga ni alcanza dimensiones trágicas. Por la misma razón, la reducción del tamaño de los incendios pasa indefectiblemente por la fragmentación de esas enormes masas de bosque y matorral reduciendo su continuidad, y también por una gestión apropiada dentro de las masas. Puede parecer una receta académica innovadora, pero se ha practicado durante siglos. Además, en los últimos años la necesidad de generar territorios inteligentes en mosaico mediante aprovechamientos agroganaderos y forestales ha recibido el apoyo reiterado desde la comunidad científica especializada. ¿Por qué entonces los grandes incendios siguen siendo un problema enquistado?

Una mirada al mapa histórico de estas catástrofes sugiere que ocurren y una y otra vez en áreas de montaña donde la exigua población ya no quiere o no puede dedicarse a la actividad agraria que antes ponía freno a los grandes incendios. La provincia de Zamora, en la que han ardido más 60.000 hectáreas este verano, es un ejemplo extremo y aleccionador, pero tragedias similares pueden darse en casi cualquier rincón montañoso de la Cuenca Mediterránea. Estas áreas remotas y en declive demográfico suelen recurrir al turismo como último recurso, lo que acentúa la crisis agraria y termina generando paisajes lúdicos con riesgo extremo. El resultado, antes o después, es un incendio capaz de devastar en horas lo que engañosamente cuidamos durante años. La falta de población suele ir acompañada de carencias muy serias en la gobernanza del territorio. Si acudimos al ejemplo de Las Hurdes, la declaración de sus montes como de «utilidad pública» impuso en la práctica el abuso administrativo regional sobre las prácticas locales, un conflicto que aún hoy mantiene deprimida la comarca. Por lo que respecta a Monfragüe, la desaparición de la ganadería y los pequeños cultivos tradicionales, unida a la falta de un plan serio de prevención de incendios, acaba de generar un nuevo aviso que sin duda hará reflexionar a muchos. Cuando los responsables de la gestión del territorio dejan de escuchar a sus habitantes, los incendios les dan lecciones de humildad. La superficie forestal en España crece como nunca, y la actual tendencia del clima se acentuará, lo que nos lleva a augurar escenarios cada vez más adversos que exigen políticas decididas en general y actuaciones enérgicas en las zonas de riesgo extremo. Una nueva ley de incendios con carácter transversal debería promover todo tipo de medidas sectoriales que contribuyan a mitigar el problema. Concentrar todo el esfuerzo preventivo en costosas actuaciones públicas es un error que no podemos perpetuar, y por ello hay que ayudar con una labor de cercanía y apoyo técnico a nuestros mejores aliados en esta lucha, que son los emprendedores del sector primario organizados para la prevención activa de incendios. Este es el enfoque adoptado en Portugal tras los incendios de 2017, lo que ha permitido declarar ya setenta áreas de gestión del paisaje por la propia población local. Avances similares están teniendo lugar en Galicia gracias a su novedosa ley de movilización de tierras abandonadas, que ha dinamizado cinco mil hectáreas en su primer año de funcionamiento. En esta misma comunidad, la inminente ley de incendios fomentará los llamados polígonos agroforestales como herramienta de prevención rentable con su propio sello comercial. Y a esto podría también añadirse la figura del emprendedor activo contra incendios, capaz de desarrollar servicios de prevención adecuadamente compensados. Dado que el esfuerzo descrito solo generará resultados a medio y largo plazo, se necesitan medidas para la transformación urgente de las zonas con riesgo extremo de incendio, bien conocidas por los expertos debido a su triste trayectoria histórica y reciente. Para ello habrán de intensificarse las actuaciones públicas de eliminación del combustible vegetal, pero también deben ponerse en marcha zonas estratégicas de gestión en los puntos de máximo riesgo para facilitar la extinción de eventuales incendios. Y ello debe ir acompañado de actuaciones directas de prevención activa como la instalación de decenas de nuevos ganaderos, la implantación generalizada de cultivos cortafuegos o la ampliación de las zonas de obtención de resina, todo lo cual contribuirá a mantener en los montes una población vigilante y disuasoria sin apenas costes. Las más de tres mil hectáreas quemadas en Las Hurdes nos han costado todo lo gastado en la extinción, más la construcción y mantenimiento de las infraestructuras preventivas y vías de acceso, más los tratamientos selvícolas previos de unos montes que no han llegado a generar apenas ingresos al ayuntamiento propietario. Estos fondos podrían haberse invertido en la construcción de un paisaje seguro, participativo y dinamizador de la economía. Para la población local, sin embargo, el balance final de estas décadas sin acceso a sus montes queda bien reflejado en una trágica curva migratoria y un paisaje de cenizas.

