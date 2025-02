Medio siglo de periodismo

Comencé a ser periodista en Badajoz. En el HOY, hace justo medio siglo. Y desde ese momento inicie una historia de amor y trabajo que ... dura hasta esta misma mañana en la que escribo. He sido director de un diario nacional de economía, subdirector de un diario nacional de información general, director de dos semanarios y de una revista trimestral de economía, tertuliano en radio y televisión… Y, pese a este largo recorrido, no he olvidado aquel 1 de julio de 1972, cuando entré en el edificio del periódico, situado entonces en la Plaza de Portugal. Ese periodista que empezó a ser aquel día tiene una deuda de gratitud con ese primer encuentro, con el ambiente y la responsabilidad de quienes ejercemos esta profesión ante la sociedad.

Mi principal labor en el periódico, desde las ocho de la noche en la que entraba, era atender los teletipos y editar las noticias nacionales e internacionales que deberían aparecer en el ejemplar del día siguiente. Las mañanas las aprovechaba para hacer reportajes sobre temas culturales y sociales de Badajoz, tratando de dar voz a quienes tenían difícil hacerse oír. Guardo como oro en paño los reportajes que hice aquel año, sobre las farmacias de guardia, el maletero de la estación, la Casa de Socorro…

Como en muchos otros ámbitos sociales y económicos, el periodismo ha sufrido los mayores cambios de la historia en el último medio siglo, pero estoy convencido de que los cincuenta años venideros serán, sin duda, todavía más transformadores. No asumirlo e ignorar los efectos que tendrán la Inteligencia Artificial o el Metaverso, como le digo a mis alumnos de periodismo, es engañarse y arriesgar a verse superado por las tendencias que marcará un inexorable futuro.

Estuvo lleno de emociones y nerviosismo aquel primer día. Salí bien satisfecho y a las tres de madrugada, alejándome del ruido de la rotativa, me dirigí andando a mi casa en un paseo que imaginaba placentero en una típica noche veraniega pacense. Sin embargo, a los pocos minutos de haber iniciado mi camino me sentí incómodo en aquellas calles bien conocidas, pero desiertas. Me di cuenta de que un coche me seguía a cierta distancia. Justo al tomar la última calle que me llevaría a casa de mis padres, dos personas bajaron bruscamente del vehículo mientras la tercera permanecía en él. Se identificaron como policías, mientras me pedían la documentación. Y es que hace medio siglo no era fácil salir de noche sin tener que identificarse y explicar el motivo de estar paseando por la ciudad a horas que el régimen consideraba entonces propias de vagos y maleantes. Les di todas las explicaciones y debí ser convincente porque ningún otro día fui objeto de control, pese a que más de una vez contemplé al vehículo deambular por la zona. Este incidente muestra por sí solo lo mucho que ha cambiado la sociedad española en estos cincuenta años.

Nada mejor que celebrar medio siglo de profesión felicitándose por los cambios habidos desde entonces y agradeciendo al medio la oportunidad que dio a un joven que deseaba convertirse en periodista.