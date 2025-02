Comenta Compartir

Ahora que Amélie Mauresmo es directora de Roland Garros se recuerda el día del beso. En 1999, tras vencer a Lindsay Davenport y pasar a ... la final del Open de Australia, se dirigió a la grada para besar a su novia. En la final perdió con Martina Hingis. La suiza la había calificado como «medio hombre», aunque tras ganar el torneo se disculpó. «Y ella es una estúpida», no media, contestó la francesa. Si Mauresmo fuera un hombre sería un hombre guapísimo. Más que Feliciano. Hoy llama alguien medio hombre a una lesbiana y a saber la que se monta. En la nueva versión de 'Sexo en Nueva York' ('And just like that') la hija de Charlotte dice que no se siente chica. Algo que parece casi obligatorio en una ficción que pierde los papeles por la diversidad. La niña es un chicazo adorable. Lo mismo, como a Shiloh, luego le gustan los vestidos. O no. Pero andamos muy empeñados en no dejar que las niñas se desarrollen como lesbianas y los niños con pluma.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY