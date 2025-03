Comenta Compartir

El médico de familia es el profesional que, ante todo, es responsable de proporcionar atención integral y continuada a todo individuo que solicite asistencia médica ... y para ello puede implicar a otros profesionales de la salud, que prestarán sus servicios cuando sea necesario. Esta definición es la general, la que se puede encontrar en cualquier diccionario o página de internet, pero el médico de familia es más que eso: es el que conoce todas tus patología, el que forma parte de ese engranado de todos los que viven en casa, el que no solo se encarga de reconocer y prescribir las medicinas que le hagan falta a su paciente, al paciente que tenga en su cartera, porque cada médico tiene un número determinado de personas a las que conoce, no solo físicamente, sino que en muchas ocasiones se convierte en confidente, al que muchos de nosotros le contamos, además de nuestros achaques los problemas que te preocupan o compartes con ellos los acontecimientos que nos hacen felices. El médico de familia es al que acudes con la confianza que da el saber que no eres un número de la tarjeta que te da derecho a visitarlo, sino una paciente con nombre y apellidos, y es con su trato cercano como somos conscientes de estar en buenas manos. Los médicos de familia están atravesando por una situación que no merecen, porque son ellos los que están en primera línea y los más expuestos a la incomprensión de algunas personas que no alcanzan a entender que sin los médicos de familia, estaríamos mendigando un poco de atención en los hospitales, como ocurre en otros países donde los centros de salud brillan por su ausencia.

Temas

Cartas a la directora