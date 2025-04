Médico, cúrate a ti mismo

El aforismo que da título a este texto sale de labios del propio Jesús en el Evangelio de san Lucas (que era médico, por cierto) ... y ha sido habitualmente considerado una exhortación a que aquellos que se dedican a cuidar a otros sepan, antes de nada, ocuparse adecuadamente de sí mismos. Recurro a él porque, mientras que los estudios epidemiológicos referidos a la población general están a la orden del día y son ampliamente difundidos, la salud de los médicos es un tema que parece tener escasa trascendencia política y social, por más que los estudios al respecto arrojen datos a veces escalofriantes. Es lo que sucede con los recién aparecidos informes de Medscape sobre el suicidio y sobre el síndrome de desgaste profesional y la depresión en los médicos. De acuerdo con tales estudios, realizados entre junio y septiembre de 2021, el diez por ciento de los profesionales de la medicina ha considerado la posibilidad de suicidarse (9%) o ha intentado quitarse la vida (1%), lo que, aunque viene a suponer un descenso en relación con 2020 (en plena pandemia las cifras alcanzaron un aterrador 22%), es casi el doble de lo detectado para la población general, sin que existan diferencias entre mujeres y hombres y con porcentajes que varían para las distintas especialidades, con mayor incidencia en patólogos, cirujanos, oncólogos, infectólogos y médicos de urgencias. Y lo que es, si cabe, aún más grave: un 90% de los profesionales con ideas de suicidio no habían comentado las mismas con sus compañeros, viviendo su drama en la más absoluta soledad. Algo similar parece suceder en el caso del 'burnout' y la depresión. Uno de cada cinco médicos afirma ser infeliz, tener un bajo estado de ánimo, intensos sentimientos de desesperanza y otras manifestaciones propias de un síndrome depresivo que podría ser diagnosticado clínicamente en un 5 por ciento del total. A diferencia del descenso poscovid de la ideación suicida, el desgaste profesional y la sintomatología depresiva se han agravado tras la pandemia, especialmente en las médicas y en quienes se dedican a urgencias, cuidados intensivos, obstetricia y ginecología, enfermedades infecciosas y medicina de familia. En total, el síndrome de 'burnout' parece llegar a afectar a la mitad de los profesionales, lo que no deja de ser alarmante.

¿Qué ha sucedido para que hayamos llegado a este punto? Los participantes en los estudios culpan de su situación, entre otros factores, a la burocratización creciente de la actividad médica, a la falta de respeto por parte de empleadores, colegas y pacientes, al exceso de horas de trabajo y a la imposibilidad de conciliar los intereses profesionales y personales más básicos. La medicina parece haber dejado de ser una profesión apoyada en un arte milenario para convertirse en un oficio puro y duro, en una labor en la que los parámetros a considerar tienen más que ver con el rendimiento económico que con planteamientos humanitarios. El acto médico (situación de confluencia de dos seres humanos, al fin y al cabo) se ha convertido en una mercadería, en un elemento que se diluye en la aridez de protocolos que eliminan la subjetividad, los sentimientos y los valores. Perdidos en un universo tecnificado y artificial, ahogados por los algoritmos y la desgana que promueve el desgaste profesional, los valores asociados a la práctica de la medicina se marchitan y generan un hiato insalvable entre un paciente cada vez más exigente y riguroso y un médico cada vez más paralizado por su temor al fracaso, a la desvalorización, a la agresión, a las denuncias.

Algunos se preguntarán si hay forma de cambiar tan lúgubre panorama. La respuesta, pienso yo, es que sí, que el cambio es posible, aunque los problemas complicados nunca tienen soluciones sencillas y, en este sentido, creo que habría cuando menos cuatro elementos básicos sobre los que incidir.

El primero de ellos sería la selección adecuada de los futuros médicos. A día de hoy, el 30 por ciento de las solicitudes de ingreso en nuestra UEx son para estudiar medicina, lo que demuestra que para ser médico no es imprescindible tener vocación, sino tan solo muy buenas notas. El problema es que tener un expediente impoluto, a menudo construido sobre el estudio absorbente y anquilosante, la seudoadaptación, la competitividad y el estrangulamiento de las relaciones afectivas, no garantiza que se vaya a ser un buen médico; a menudo sucede todo lo contrario, dado que para ser un buen profesional de la medicina hace falta una sólida formación apoyada en la experiencia personal, en la habilidad para comunicarse, en la voluntad de implicarse en el mundo, en la tolerancia a la incertidumbre y el fracaso, en la capacidad de entender que el dolor y la muerte forman parte del camino que todos hemos de recorrer y algunos atributos más que no voy ahora a detallar por cuestiones de espacio, pero que tienen que ver con valores específicos adquiridos en el seno de la familia y a través de relaciones saludables con adultos e iguales durante los años de la adolescencia.

El segundo elemento tiene que ver con la formación que proporcionamos en las aulas de las facultades de medicina a nuestros estudiantes, un proceso que debería basarse en la amplificación de los factores reseñados en el parágrafo anterior. Aprender a comunicarse con efectividad (oralmente y por escrito), a escuchar, a ponerse en el lugar del otro, a dar buenas y malas noticias, a respetar la autonomía del prójimo, a trabajar en equipo, a funcionar en todo momento considerando los determinantes éticos del acto médico, a ser humildes y humanos (y otro largo etcétera) deberían formar parte de los currículos de primero a sexto curso inapelablemente.

El tercer elemento a considerar debería ser el cambio en las condiciones laborales de los médicos, con jornadas que contemplen el descanso como un elemento básico de la salud, con contratos estables y compensaciones adecuadas (no solo económicas), con la promoción de una actitud de respeto no solamente por parte de los pacientes, sino también de los que gestionan, por el aumento de la autonomía laboral, la reducción de protocolos que encorsetan y burocratizan la actividad clínica y otras medidas similares, circunstancias todas ellas que contribuirían, sin duda, a mejorar el estado de ánimo y a la prevención primaria de la depresión, el 'burnout' y el suicidio.

Por último, la prevención secundaria pasaría por la existencia de recursos asistenciales a los que acudir discreta y rápidamente en busca de ayuda cuando las cosas se ponen feas, dispositivos organizados en torno a las necesidades específicas del colectivo. Y ello sin olvidar la promoción de la camaradería, de la proximidad afectiva entre colegas, otro componente fundamental de este apartado, ya que, como antes se comentó, la mayoría de los médicos que se sentían mal reaccionaban retrayéndose y metiéndose en un silencio que podría llegar a ser letal.