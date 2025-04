Comenta Compartir

Me estoy comprando coche, lo digo con angustia y pesadumbre. Ahora conduzco abochornado un diésel de casi veinte años al que hago directamente responsable de la desertificación del valle del Ebro y del derretimiento de los casquetes polares. No me extrañaría que a estas horas Greta estuviera cogiendo la pancarta y el catamarán para presentarse en mi casa con la intención de meterme las coletas por el ojo.

Pese a mis buenas intenciones y al recuerdo edulcorado de mis anteriores compras, cuando pillarse un coche nuevo era motivo de gozo y diversión, hoy todo me resulta arduo e inexplicable. Los comerciales ya no te hablan de caballos y de colores metalizados, como antes, sino de pantallas táctiles y de cámaras de 360 grados y de múltiples sensores y de una cosa rarísima a la que llaman 'infotainment' y que parece el salpicadero de un platillo volante. En este mundo híbrido y futurista, nada me horroriza más que el GPS, un artilugio maléfico que ha arruinado por completo mi autoestima. Deben saber ustedes que soy un tipo de escasísimas habilidades, aunque había conseguido labrarme en la familia una cierta fama de saber leer los mapas y de orientarme magníficamente por ciudades desconocidas. Ahora, sin embargo, todo el mundo me exige poner el GPS y yo de pronto me siento triste e ineficaz como una vieja estrella del cine mudo que no ha sabido adaptarse al sonoro. A cambio, me enzarzo en feroces y continuas discusiones con la señorita del GPS, a la que llego a insultar salvajemente, a grito pelado, con una violencia inusitada, merecedora incluso de juicio con jurado, cada vez que le escucho decir con ese tonito humillante:

-Si puede, dé media vuelta.