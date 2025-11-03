HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Editorial

Mazón se tambalea

El presidente de la Generalitat se asoma al cese empujado por las víctimas de la Dana, tras haber arrastrado a las instituciones al descrédito

Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Carlos Mazón se tambalea. Su suerte estaba echada desde el momento en que estiró con temeridad la sobremesa en El Ventorro mientras las inundaciones provocaban ... la devastación de amplias zonas de Valencia durante la Dana. Pero la verdadera cuenta atrás comenzó ayer, cuando el Partido Popular anunció que Alberto Núñez Feijóo le iba a llamar un domingo por la tarde para mantener una conversación sobre «el contexto político de la comunidad». Un año le ha costado al PP reaccionar con lo que se presupone una decisión definitiva sobre el futuro de su 'barón', presidente de la Generalitat. Y lo ha hecho empujado por la fuerza de la indignación que mostraron las víctimas de la riada en el funeral de Estado del miércoles pasado, en un acto salpicado de insultos a un president relegado en la ceremonia y sumido en el descrédito político a los ojos de la opinión pública. La salida de Mazón, negociada anoche, constituye una necesidad imperiosa que se da por hecha entre sus filas, sea en forma de inminente dimisión, adelanto electoral o relevo cuando se produzcan los comicios, en 2027.

