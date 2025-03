Mayores al volante

La negación está presente con demasiada frecuencia, por desgracia, en muchos actos diarios de nuestras vidas. Un gesto, la palabra «no» o simplemente la inacción, ... transmiten sentimientos en momentos determinados en los que de nosotros se espera un «sí». La mayoría de las veces, respuestas negativas que nos cuestan tomar. En el ámbito de la seguridad vial, por ejemplo, un «no» prohibitivo al capricho de que un hijo, nieto o familiar posea o utilice un vehículo con el que, y en eso las madres tienen una especial intuición, pueden acarrear una tragedia familiar. Más difícil aún, convencer a un mayor de que su etapa como conductor llega a su fin.

De vez en cuando salta la noticia de accidentes provocados por personas mayores con lamentables resultados. Todos nos sentimos consternados por ello. Según el INE, más del 20% de la población ha superado los 60 años. Sin embargo, hay que destacar que los mayores de 65 años es un grupo que, en porcentajes absolutos, no sufren muchos accidentes. Pero si tenemos en cuenta el número de kilómetros recorridos cada año, ciertamente presentan los índices más altos junto con los conductores de entre 16-25 años. A la hora de explicar el porqué de la mayor proclividad al accidente de los mayores, nos encontramos que la causa no son las infracciones, puesto que en general no corren, no conducen sin carnet, no beben, etc. El motivo de sus accidentes se debe básicamente a un deterioro progresivo de carácter psicofísico. Ante esta situación, la DGT y muchos ciudadanos piensan que la solución drástica estaría en ir limitando a los adultos la circulación. «Muerto el perro, se acabó la rabia». No obstante, los estudios demuestran que esto sería un injusto y grave error, porque provocaría en las personas mayores un fuerte sentido de inutilidad, de dependencia hacia los demás, de aislamiento social y de falta de libertad, por no mencionar la tendencia a estados depresivos y, además, un peor afrontamiento de las enfermedades y dolencias propias de la edad. Riesgos que, según la Organización Mundial de la Salud, son objetivamente superiores a los que se tienen como conductores.

La solución al problema –todos lo sabemos– ha de venir por una mayor educación y formación específica para este colectivo, un seguimiento especial de los médicos de Atención Primaria y de los Centros de Reconocimiento de Conductores y desde luego, en caso necesario, ese «no» rotundo doloroso y familiar del que escribía al principio. Dijo Pitágoras: «Las palabras más antiguas y cortas, 'sí' y 'no', son las que requieren mayor reflexión».