SOS mayores de Santa Marina

Como consecuencia de la entrevista en HOY el pasado día 8 a Jesús Gumiel, me decido a escribir esta carta a la directora de HOY sobre el problema del centro de mayores de Santa Marina de Badajoz, que carece de ascensor, ya que el que ... existe solo comunica la planta primera (centro de mayores) con la segunda (asociación de Santa Marina), con lo cual obliga a los usuarios del centro, todos mayores, a utilizar las escaleras. Salvo que den una gran vuelta y entren por la puerta trasera, cosa que normalmente no hacen.

Este problema ha sido comunicado verbalmente a los distintos ediles que ha tenido el Ayuntamiento de Badajoz desde la creación de este centro, sin haber recibido ninguna respuesta esperanzadora por parte de ningún representante municipal de que el problema se iba a resolver. Consideramos que es urgente su solución, pues son frecuentes los accidentes en la escalera. Hasta ahora afortunadamente no han sido de gravedad, aunque cualquier día pueden serlo si no se pone remedio. Y el remedio es bien sencillo, instalar el ascensor desde el bajo, por la calle Saavedra Palmeiro hasta el primero. Sitio hay de sobra, pues solo bastaría tomar una parte muy pequeña del patio paralelo a la escalera. Yo, como miembro de la junta del centro, he intentado en varias ocasiones involucrar e informarme, con llamadas telefónicas a Cocemfe, Apamex, Otaex, pero parece ser que no es de su competencia. Y la razón de mencionar al señor Gumiel, es al comprobar su interés en todas estas causas perdidas y muchas resueltas por su mediación. Las sucesivas juntas directivas han recibido quejas de los usuarios de la escalera, paro nuestras gestiones no han servido de nada. Solo mantenemos la esperanza de que se solucione antes de que suceda lo peor.