Un mal que va a mayores

Lo que hoy está identificado y diagnosticado como acoso escolar constituye un ataque a la convivencia bien conocido en las aulas y los patios de ... los colegios aunque no haya sido hasta fechas recientes cuando las instituciones y el conjunto de la sociedad han tomado conciencia de la gravedad que pueden adquirir lo que antes se ventilaba como 'cosas de niños'. El Día Internacional contra el 'bullying' permite recordar, con inquietud, que uno de cada cinco escolares españoles confiesa haberlo sufrido y que la tecnificación del ecosistema social en que se mueven los menores, con especial incidencia de las redes sociales, está intensificando y multiplicando los rostros de unos comportamientos tóxicos y potencialmente muy destructivos que dañan el tejido colectivo. Porque no se trata solo de perfeccionar las leyes, de que los poderes públicos refuercen los mecanismos de detección y respuesta y de que la comunidad educativa se posicione comprometidamente contra vulneraciones de derechos inaceptables. Son las familias las que están interpeladas de manera inexcusable no solo a amparar a las víctimas, sino a dejar sin cobertura a los niños y adolescentes que hostigan y agreden.

Opinión HOY